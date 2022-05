W Poznaniu powstanie pierwszy ogród międzykulturowy

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Mazurek" na poznańskiej Wildzie powstanie ogród międzykulturowy DOM. Festiwal Malta i Fyrtle zapraszają obcokrajowców, mieszkających w Poznaniu do włączenia się we wspólne działania botaniczne i zaadaptowania grządek.

REKLAMA

- Do naszego miasta przybywa coraz więcej osób z różnych kultur i szerokości geograficznych, często zmuszonych do ucieczki ze swoich domów, porzucenia ukochanych ogrodów. Chcemy zapewnić im możliwość korzystania z tego, co w Poznaniu niezwykle cenne - rozległych terenów zielonych ROD-ów. To miejsca, w których uprawianie ziemi pozwala nie tylko na eksperymentowanie z nowymi odmianami roślin jadalnych, poznanie nowych ludzi, wzmocnienie domowego budżetu, lecz także na zdystansowanie się od codziennych trosk na miejskim łonie natury - tłumaczą autorzy inicjatywy z Fundacji Malta.

Projekt łączący kultury i pokolenia

DOM, czyli Działkowy Ogród Międzykulturowy będzie miejscem łączącym kultury i pokolenia, w którym spotkają się rodziny z doświadczeniem uchodźczym lub migracyjnym oraz osoby ze społeczności lokalnej Poznania. Na terenie ROD Mazurek na Wildzie zostanie stworzona przestrzeń przeznaczona na uprawę roślin zarówno jadalnych, leczniczych, jak i ozdobnych. W ramach działań w ogrodzie są także planowane otwarte, cykliczne wydarzenia edukacyjne, kulturalne i animacyjne dla okolicznych mieszkańców i mieszkanek.

- Tęsknisz za swoim ogrodem kwietnym? A może marzysz o wyhodowaniu własnych marchewek i pomidorów i chciał (a)byś poznać tajniki uprawy roślin jadalnych w praktyce? Zaadoptuj grządkę w Działkowym Ogrodzie Międzykulturowym! Nie musisz mówić po polsku, ogrodnictwo nie potrzebuje języka ani nie zna granic - zachęcają autorki koncepcji, Joanna Pańczak - kuratorka społecznie zaangażowanych działań artystycznych i edukacyjnych, w tym ogrodów społecznościowych i Kasia Wąsowska - fotografka, studentka etnologii i ogrodniczka z zamiłowania.

Do ogrodu zaproszone zostanie kilka osób i/lub rodzin, które będą mogły korzystać z dobrodziejstw ogrodu aż do jesieni. Grządki zbudowane zostaną wspólnie, ale później każdy samodzielnie zaadaptuje i będzie pielęgnować swój kawałek ziemi. Uczestnikom projektu zostaną zapewnione nasiona, sadzonki i niezbędne narzędzia, a także wsparcie ogrodniczki. Opiekę botaniczną będzie sprawować Ania Gruszka, etnobotaniczka i współzałożycielka kolektywu Dziewczyny w Naturze. W programie cyklicznych wydarzeń są przewidziane m.in. warsztaty, spacery i wspólne gotowanie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 29 maja.