W Poznaniu powstanie zielona enklawa. To projekt pracowni Insomia

Nieopodal poznańskiego parku Cytadela powstanie osiedle spod kreski pracowni Insomia. Projekt charakteryzuje nacisk na zieleń oraz otwartość przestrzeni wspólnych.

W sąsiedztwie poznańskiego parku Cytadela, na niemal całkowicie zabetonowanej dotychczas działce, powstanie zielone osiedle mieszkaniowe dwulokalowych domów.

Architektura inwestycji spod kreski pracowni Insomia charakteryzuje się zróżnicowaniem kształtów i elewacji budynków.

Inwestycja poprawi bilans zieleni w okolicy, a intensywność zabudowy została zrównoważona wszechobecną zielenią, która pojawia się na elewacjach, stropodachach i tarasach.

Pomiędzy ulicami Murawa, Winogrady i Gromadzką poznański deweloper Area Development realizuje nową inwestycję mieszkaniową. Atrakcyjna lokalizacja doczekała się wyjątkowego projektu autorstwa pracowni Insomia. W otoczeniu zieleni powstanie 16 dwulokalowych domów o nietuzinkowej architekturze.

Inwestycja Murawa 2 powstaje około 200 metrów od największego z poznańskich parków - Cytadeli. Niecały kilometr dzieli ją od War­tostrady, zaś bogata infrastruktura Winograd sprawia, że w pobliżu jest wszystko, co wpływa na wygodę życia w mieście.

– Ta wyjątkowa lokalizacja wymagała szczególnego podejścia do projektu, dlatego do współpracy ponownie zaprosiliśmy pracownię Insomia. Murawa 2 to kolejna po nowym Strzeszynie inwestycja, w której obok optymalnego rozmieszczenia budynków szczególną uwagę skupiamy na detalach podnoszących walory estetyczne, rozwiązaniach mających wpływ na wygodę użytkowania oraz na zachowaniu i zaplanowaniu możliwie największej ilości zieleni – mówi Filip Kasprowicz, Wiceprezes Zarządu Area Development.

Odważne podejście do koncepcji oraz brak rutyny sprawiają, że architektura osiedla ujmuje zróżnicowaniem kształtów i elewacji budynków. Nowoczesnego charakteru dodaje mu okładzina z trapezowej lub perforowanej blachy, natomiast drewno oraz tynk uzupełniony pnącą zielenią zbliżają je do natury. Kameralne osiedle składać się będzie z 16 dwulokalowych domów. W nich zaprojektowano mieszkania jedno- i wielo­poziomowe. Każde posiada prywatny ogródek, przestronny taras dachowy, balkon lub loggię.

– Niemal całkowicie zabetonowana dotąd działka zmieni się w intensywnie zazielenioną mieszkalną enklawę. Pełne wykorzystanie potencjału nieruchomości działki na terenie zurbanizowanym przy świetnej komunikacji miejskiej to naszym zdaniem właściwy kierunek zmniejszający tendencję rozlewania się polskich miast. Staraliśmy się, aby intensywność zabudowy została zrównoważona wszechobecną zielenią, która pojawia się na elewacjach, stropodachach i tarasach. Zdecydowana większość istniejących tu drzew pozostanie. W kilku przypadkach to ich korony kształtują elewacje budynków - były pierwsze więc to zabudowa musi się do nich dostosować. Miejsca postojowe ukryliśmy głównie w części podziemnej, aby strop nad nimi także zazielenić. Komunikacja samochodowa nie miesza się z pieszą. Wszędzie, gdzie technologia na to pozwoliła, zastosowaliśmy przepuszczalne nawierzchnie mineralne. Ten miejski projekt poprawi bilans zieleni w okolicy i co ważne będzie się cechował otwartością przestrzeni wspólnych – mówi Szymon Januszewski z pracowni Insomia.