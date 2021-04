W przestrzeni publicznej Poznania stanie niezwykła rzeźba

Jeszcze w tym roku, na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Kościelnej w Poznaniu stanąć może niezwykła instalacja artystyczna, która „wprowadzać” będzie na osiedle Jeżyce. Autorami koncepcji są dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP i dr inż. arch. Tomasz Piwiński.

Koncepcja autorstwa dr hab. Igora Mikody, prof. UAP i dr inż. arch. Tomasza Piwińskiego zwyciężyła w zamkniętym konkursie na zagospodarowanie przestrzeni skweru u zbiegu ulic Kościelnej i Dąbrowskiego w Poznaniu.

Na skwerze stanie stalowa instalacja porośnięta zielenią, nawiązująca do tożsamości historycznej miejsca.

Brama do Jeżyc będzie pełnić rolę dominanty w przestrzeni publicznej miejsca, a także oferować miejsce do odpoczynku.

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu i Fundacja Nowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zorganizowały z inicjatywy Rady Osiedla Poznań - Jeżyce konkurs zamknięty dla pracowników Wydziałów Rzeźby oraz Architektury UAP. Przedmiotem konkursu, który został ogłoszony po rozmowach z przedstawicielami Miasta Poznań było zagospodarowanie przestrzeni niewielkiego skweru u zbiegu ulic Kościelnej i Dąbrowskiego w mieście. Mecenasem konkursu był inwestor budujący osiedle Fama Jeżyce.

Uczestnicy mieli stworzyć koncepcje łączące podejście architektoniczno-urbanistyczne i rzeźbiarskie. Do uczestnictwa zaproszono dwa zespoły i dwóch indywidualnych twórców. Z czterech zgłoszonych koncepcji jury wybrało pracę autorstwa dr hab. Igora Mikody, prof. UAP i dr inż. arch. Tomasza Piwińskiego.

- To forma przestrzenna, która odnosi się do tożsamości historycznej lokalizacji oraz współczesnych problemów dzielnicy. Stanowi ona zaproszenie do symbolicznego przekroczenia jej i tym samym poznawania ulicy Kościelnej – mówią autorzy projektu.

W poszanowaniu tożsamości miejsca

Obiekt rzeźbiarski przez nich zaprojektowany stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców współczesnych Jeżyc i ukłon w stronę historii dzielnicy, które były niegdyś podmiejską wsią. Półokrągła forma rzeźby nawiązuje do kształtu stalowej obwodnicy pługa i wpisuje się w owalny obrys ulicy Kościelnej, której kształt sięga średniowiecznych założeń urbanistycznych.

– Owalnica pełniła ważną rolę społeczną w życiu ówczesnej wsi. Była miejscem wspólnym dla mieszkańców – z młynem, gospodą, stawami i zielenią. Chroniąc dostępu do wnętrza, oba zawężone wjazdy na owalnicę, zamykane były bramami – wyjaśniają twórcy koncepcji.

Współczesny skwer stracił na swojej randze w przestrzeni miasta, a mieszkańcy pośpiesznie przez niego mijają. Powstała instalacja ma zachęcić do odpoczynku zatrzymanie się na chwilę i odcięcie od zgiełku miasta. W jej wnętrzu, osłonięte stalowymi skrzydłami, zaprojektowane zostało siedzisko umożliwiające wytchnienie.

Zieleń w centrum uwagi