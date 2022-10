W Raciborach otwarto nowy dworzec

Nowy dworzec kolejowy w Raciborach to niewielki obiekt o minimalistycznej formie architektonicznej, z charakterystyczną, ośmiometrową wieżą zegarową. Właśnie oddano go do użytku.

Budowa dworca w Raciborach to dziewiąta inwestycja w województwie podlaskim zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Inwestycję dofinansowano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowy dworzec kolejowy w Raciborach to niewielki obiekt odznaczający się współczesną i minimalistyczną formą architektoniczną, z charakterystyczną, ośmiometrową wieżą zegarową. Został wybudowany w formule typowego Innowacyjnego Dworca Systemowego (tzw. wariant IDS-A). Całość funkcji dworcowych została umieszczona pod wiatą i budynku kubaturowym. Pod wiatą znajduje się osłonięta z trzech stron poczekalnia z kilkoma siedziskami. Zamontowano w niej promienniki ciepła, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Są tam również stojaki rowerowe i stacja naprawy jednośladów. Na nowoczesnych elektronicznych tablicach wyświetlane są informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów. W budynku znajduje się także toaleta dla pasażerów dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (PRM).

– W Polsce sukcesywnie przybywa komfortowych, przyjaznych podróżnym i ekologicznych dworców. Nowy dworzec w Raciborach to kolejny dowód na to, że dbamy o komfort podróżnych nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych miejscowościach. Jestem przekonany, że właśnie takie inwestycje jak budowa nowego dworca kolejowego w Raciborach spowodują, że mieszkańcy jeszcze chętniej będą wybierać kolej w swoich codziennych podróżach. Dzięki takim inwestycjom Polacy widzą, że duże inwestycje rządowe są prowadzone także w ich małych ojczyznach – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych..

Dworzec w Raciborach jest w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Posiada szereg udogodnień, takich jak m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, a także tablice dotykowe z planem obiektu.

Na dworcu wdrożono również rozwiązania ekologiczne i zadbano o bezpieczeństwo pasażerów. Budynek wyposażony został w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Zastosowano energooszczędne oświetlenie, a na dachu dworca zainstalowano panele fotowoltaiczne. Dworzec w Raciborach wyposażony został także w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

W ramach inwestycji uporządkowano i zagospodarowano również teren wokół budynku dworca. Ułożono nowe chodniki i uporządkowano zieleń. Przy dworcu powstał także niewielki parking z miejscami na pięć pojazdów, w tym przewidziano także miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budowa dworca w Raciborach jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i to już dziewiąty sfinalizowany projekt w województwie podlaskim. Programem objęte są także dworce w Zdrodach Nowych, Czyżewie, Suwałkach, Dąbrowie Białostockiej i Łapach.

Nowy dworzec w Raciborach powstał w ramach autorskiego projektu PKP S.A., zakładającego zaprojektowanie i budowę niewielkich oraz nowoczesnych dworców kolejowych dostosowanych do lokalnych potrzeb. Koszt inwestycji w Raciborach to 3,7 mln złotych brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt i roboty budowlane zrealizowała firma SKB S.A. z Warszawy.