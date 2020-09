W Rogowie powstanie nowoczesny dworzec kolejowy

Trwają prace rozbiórkowe przy starym dworcu w Rogowie. W jego miejscu zostanie wybudowany nowy obiekt: niewielkich rozmiarów, nowoczesny, komfortowy i proekologiczny.

Dworzec w Rogowie jest realizowany w trybie „Projektuj i buduj” w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiego projektu PKP S.A. W Rogowie powstanie tzw. IDS modułowy, czyli projekt typowy, gdzie zaimplementowano szereg nowoczesnych i zwiększających komfort podróżnych rozwiązań. Zastąpi on dotychczasowy budynek dworca, który właśnie jest wyburzany.

Nowy obiekt w Rogowie będzie odznaczał się nowoczesną formą architektoniczną. Zaprojektowano go jako budynek parterowy, składający się z dwóch części połączonych wiatą. Pierwsza z nich to przestrzeń dworcowa, w której będzie mieścić się poczekalnia oraz toalety ogólnodostępne. W drugiej tzw. części miejskiej znajdzie się niewielki lokal komercyjny. Pod wiatą zlokalizowano również stojaki rowerowe (14 sztuk) wraz ze stacją naprawy jednośladów. Dominantą architektoniczną w bryle nowego budynku dworca będzie wieża zegarowa o wysokości 8 m. Elewacja zostanie w części pokryta kolorowymi płytami typu HPL, które swoim wyglądem przypominają drewniane deski. Ich kolorystyka jest nawiązaniem architektonicznym do znajdującego się w Rogowie - Arboretum, parku dendrologicznego z unikalnymi gatunkami drzew i krzewów na skalę europejską.

Nowy dworzec w Rogowie to nie tylko nowoczesna i funkcjonalna architektura z lokalnymi akcentami. Budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych oraz zostanie wyposażony w wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich, dla osób niewidzących i niedowidzących zaprojektowano ścieżki prowadzące w budynku i jego otoczeniu, oznaczenie w alfabecie Braille`a, kontrastowe zestawienie kolorystyki wnętrz dworca, a także tablice dotykowe z planem obiektu. Dużym ułatwieniem dla wszystkich podróżnych będą również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.

Na dworcu zaimplementowano również szereg rozwiązań proekologicznych. Budynek zostanie wyposażony w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia mediów. W obiekcie zaprojektowano również energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką, w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Natomiast na jego dachu 12 sztuk paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania „zielonej energii”. Dla poprawy bezpieczeństwa w budynku zostaną zainstalowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.

W bezpośrednim sąsiedztwie dworca wytyczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla rodzin z dziećmi. Uporządkowana zostanie również zieleń, a także ułożona nowa nawierzchnia na chodniku oraz drodze dojazdowej.

Budowa nowego dworca w Rogowie jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Koszt inwestycji to 4,8 mln zł brutto. Jest ona dofinansowana z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin udostępnienia nowego dworca podróżnym to pierwsza połowa 2021 roku. Wykonawcą jest konsorcjum Heli-Factor Sp. z o.o. i Merx Sp z o.o.

Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie łódzkim obejmuje łącznie dziesięć inwestycji. W trakcie prac budowlanych są trzy z nich - Gorzkowice, Rogów, Wilkoszewice. Pozostałych siedem jest na etapie projektowania.