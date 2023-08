W ruinach zamku, a może w dawnej cukrowni? 10 klimatycznych hoteli w niezwykłych miejscówkach

Ruiny Krzyżackiego Zamku, neorenesansowy pałac, dawna cukrownia, elektrownia, a nawet... fabryka wódki - co wspomniane miejsca mają ze sobą wspólnego? We wszystkich znajdują się obecnie hotele!

REKLAMA

10 klimatycznych hoteli w niezwykłych miejscówkach:

Hotel Altus Palace w Pałacu Leipzigera we Wrocławiu

miejsce: neorenesansowy pałac

Kanał z XVIII w., szkice ołówkiem z podpisem "winter in Breslau", finezyjne sztukaterie - takie niespodzianki znaleziono podczas rewitalizacji Pałacu Leipzigera we Wrocławiu. Pałac został zbudowany w latach 1872-74 przez Ignatza Leipzigera, żydowskiego bankiera.

Butikowy hotel Altus Palace w odrestaurowanych przestrzeniach dawnego Pałacu Leipzigera, fot. Piotr Gęsicki

Budynek został zaprojektowany i wykonany w iście pałacowym stylu. Posiadał wiele funkcjonalnych rozwiązań, ale ponad wszystko bogactwo wzorów i detali. Zaprojektował go znany architekt Karl Schmidt, który był autorem wielu innych, ważnych dla Wrocławia projektów – m.in. przebudowy Opery Wrocławskiej oraz zabudowy Wzgórza Partyzantów. Leipziger kilka lat po wybudowaniu sprzedał budynek Urzędowi Powiatowemu (Kreisausschuss).

Dziś mieści się tam hotel Altus Palace, który wrócił do dawnego piękna dzięki pracowniom Archikon i LOFT Magdalena Adamus. Prace renowacyjne przywróciły pałacowi jego dawną świetność, a misterne zdobienia architektoniczne i zabytkową sztukaterię znowu można podziwiać. Gruntowna rewitalizacja budynku odbywała się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Historyczne wnętrza zostały odrestaurowane z zachowaniem oryginalnych, zabytkowych elementów, a w wielu przypadkach występujące braki i ubytki były uzupełniane. Obiekt został też wzbogacony o dobrane ze smakiem, nowoczesne aranżacje, nadające mu współczesnego charakteru. Subtelne połączenie ponad 150-letniej architektury z nowoczesnym wystrojem tworzy wyjątkowy i elegancki klimat hotelu.

Hotel Montownia Lofts & Experience w Gdańsku

miejsce: dawna hala U-Bootów

Zabytkowy, starannie zrewitalizowany obiekt w historycznej lokalizacji – na postoczniowych terenach Gdańska. Na parterze – największy w Trójmieście food hall, wyżej centrum konferencyjne i część hotelowa: 114 loftów z aneksami kuchennymi i antresolami.

Montownia Lofts & Experience w dawnej hali U-Bootów w Gdańsku, fot. mat. Euro Styl

Montownia znajduje się w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej czy też atrakcji i zabytków Starego Miasta.

Budynek pochodzi z lat 30. XX wieku. Dawniej montowano w nim silniki do łodzi podwodnych. Obiekt został pieczołowicie odrestaurowany pod nadzorem konserwatora zabytków. Można w nim podziwiać wiele zachowanych, oryginalnych artefaktów, m.in.: brukową nawierzchnię z zabytkowymi torami kolejowymi, kabinę operatora suwnicy czy zabytkową ceglaną elewację z lat 1936-1938. Unikatowa architektura budynku pozwoliła zaprojektować w nim nowoczesne, miejskie funkcje. Wnętrza zdobią elementy sztuki. Obiekt jest impulsem do wykorzystania turystycznego potencjału postoczniowych terenów.

Za projekt architektoniczny odpowiada RayssGroup.

Hotel Stradom House Autograph Collection w Krakowie

miejsce: zabytkowa kamienica z XIV wieku

18 kwietnia br. nastąpiło otwarcie nowego pięciogwiazdkowego hotelu w Krakowie. Stradom House w Krakowie łączy wyrafinowany design, wielowiekową historię i światowe trendy w postrzeganiu gościnności. Za realizację hotelu marki Autograph Collection należącej do Marriott International odpowiada Angel Poland Group.

Stradom House Autograph Collection w Krakowie, fot. mat. Angel Poland Group

Spektakularny, zabytkowy budynek, którego dzieje sięgają Średniowiecza, odkrywa przed gośćmi oraz mieszkańcami Krakowa unikalne przestrzenie. Miejsce zostało poddane starannej renowacji, wydobywając przepiękne, nadające mu niepowtarzalny charakter freski i liczne elementy historyczne.

Hotel oferuje 125 luksusowych pokoi, których design odwołuje się do krakowskiego dziedzictwa i epoki modernizmu z początku XX wieku. Ściany pomieszczeń zdobi zachwycająca, oryginalna kolekcja polskiej sztuki współczesnej. Perłą obiektu jest Chapel Loft, prestiżowy apartament o powierzchni 155 mkw., z własną kuchnią, fortepianem, kolekcją winyli i widokiem na Stare Miasto.

Hotel Barceló Warsaw Powiśle w Warszawie

miejsce: dawna elektrownia

Czterogwiazdkowy awangardowy hotel z 151 pokojami i apartamentami mieści się na terenie Elektrowni Powiśle, która przez prawie 100 lat dostarczała miastu energię, a obecnie została przekształcona w projekt o charakterze „mixed use” z ponad 70 restauracjami i sklepami. Hotel łącząc charakter elektrowni z efektownym wzornictwem przemysłowym, jest uzupełnieniem w tej nowej, rozwijającej się kulturalnie dzielnicy Warszawy.

Czterogwiazdkowy awangardowy hotel Barcelo Warsaw Powiśle z 151 pokojami i apartamentami mieści się na terenie Elektrowni Powiśle. fot. mat. prasowe

Hotel dysponuje w pełni wyposażoną siłownią, sześcioma salami konferencyjnymi służącymi do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań oraz restauracją, w której można skosztować dań inspirowanych lokalnymi przepisami, a także kuchnię typu fusion. W lobby hotelowym mieści się bar z szeroką ofertą drinków i bogatym wyborem przekąsek. Unikalną atrakcją hotelu jest „roof bar” z basenem na tarasie, gdzie goście mogą rozkoszować się smakiem pysznych koktajli, podziwiając spektakularny widok na Warszawę.

Hotel Cukrownia Żnin

miejsce: budynek dawnej cukrowni

Powstały w 1894 roku budynek dawnej cukrowni w Żninie przeszedł rewitalizację zakończoną w 2020 roku. Funkcja budynku wymagała, aby w dawnych latach fabryka zlokalizowana została nad wodą – cechę tę wykorzystał inwestor, Grupa Arche, który postanowił w obiekcie urządzić miejsce docelowe wyjazdów wypoczynkowych i służbowych.

Cukrownia Żnin to projekt rewitalizacji dawnej cukrowni w Żninie, fot. Oni Studio

W ponad stuletnim poprzemysłowym kompleksie powstały dwa hotele, przestrzenie do organizacji konferencji, lokale gastronomiczne, kręgielnia i aquapark. Za projektem stoi, jako architekt główny, Marek Bulak z Bulak Projekt oraz architekt Grupy Arche, Piotr Grochowski. W projekt zaangażowane były również pracownie MIXD, Less is Core oraz Mili Młodzi Ludzie.

Cukrownia Żnin zwróciła uwagę na arenie międzynarodowej. Obiekt znalazł się m.in. wśród obiektów nominowanych do nagrody imienia Miesa Van der Rohe, będącej najważniejszą nagrodą w dziedzinie architektury w Europie.

Hotel 1231 w Toruniu

miejsce: ruiny Zamku Krzyżackiego

W samym sercu toruńskiej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w ruinach Zamku Krzyżackiego znajduje się butikowy Hotel 1231. Czterogwiazdkowy obiekt tworzą dwa średniowieczne budynki – pochodzący z XIII wieku Młyn Zamkowy oraz XIV-wieczna dawna Infirmeria krzyżacka, połączone ze sobą podziemnym łącznikiem. Otworzona w 2008 roku w Młynie starsza część hotelu oczekuje na remont, z kolei Infirmeria została otwarta latem ubiegłego roku.

Hotel 1231 w Toruniu położony jest w samym sercu toruńskiej starówki, fot. Leszek Godlewski

Za remontem Infirmerii stoi firma Restauro specjalizująca się w konserwacjach, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej. Była zatem również mocno zaangażowana w projekt hotelu, mając znaczny wpływ na jego ewolucję i końcowy kształt. Za projektem architektonicznym stoi arch. Piotr Nogowski, z kolei za wnętrza przestrzeni wspólnych, w tym sali konferencyjnej, baru, kina, recepcji, strefy wellness i zewnętrznego patio, a także apartamentów hotelowych stworzył arch. Przemysław Maksym.

Historyczny charakter miejsca był wyzwaniem, ale jednocześnie pozwolił na stworzenie obiektu o niepowtarzalnym, nie dającym się skopiować klimacie, niekiedy "podrzucając" dodatkowe atrakcje, jak np. XIII-wieczny mur obronny zakonserwowany i wyeksponowany w łączniku komunikującym starą część hotelu z nową.

Wśród wyposażenia wnętrz odnajdziemy ikony polskiego designu, w tym m.in. kultowe fotele RM58 produkowane przez firmę Vzór w oparciu o projekt Romana Modzelewskiego z 1958 roku. Aranżacyjną kropką nad „i” są zrealizowane przez studio Kolektyf grafiki, oznakowanie i neony we wnętrzach Infirmerii i w jej otoczeniu.

Hotel Curio Collection by Hilton w Krakowie

miejsce: hotel z dwuwiekową tradycją

Po 200 latach od swojego powstania w ubiegłym roku Hotel Saski Curio Collection by Hilton w Krakowie ponownie zaprosił w swoje progi gości. 117-pokojowy hotel położony jest w samym sercu Starego Miasta w Krakowie. We współpracy ze światowej sławy krakowskim fotografem Ryszardem Horowitzem, korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin i innych.

Po 200 latach od swojego powstania w ubiegłym roku Hotel Saski Curio Collection by Hilton w Krakowie ponownie zaprosił w swoje progi gości. fot. mat. prasowe

Sala Saska, zabytkowa sala balowa z ręcznie odrestaurowanymi freskami, w której występowali legendarni kompozytorzy Franciszek Liszt, Johannes Brahms i Ignacy Paderewski, została ponownie otwarta. Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen, spa i centrum fitness, a także centrum biznesowe. Za projekt wnętrz Hotelu Saski Curio Collection by Hilton w Krakowie odpowiada pracownia db Group.

Hotel Moxy Warsaw Praga w Centrum Praskim Koneser

miejsce: dawna fabryka wódek

Hotel Moxy zlokalizowany jest w zabytkowej części kompleksu dawnej Fabryki Wódek "Koneser" w Warszawie, a w miejscu gdzie obecnie znajduje się lobby hotelu był niegdyś kultowy warszawski klub "Sen Pszczoły". Miejsce z tak bogatą historią wymagało od projektantów z pracowni Manuttone połączenia historii ze współczesnością, przy jednoczesnym zapewnieniu gościom wyjątkowego klimatu i środowiska do swobodnego wypoczynku.

Hotel Moxy Warsaw Praga zlokalizowany jest w zabytkowej części kompleksu dawnej Fabryki Wódek

W projekcie zastosowano wiele pomysłowych, indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań, nawiązujących do dawnej "fabrycznej" funkcji budynku, takich jak siedziska w "tankach" po destylacji alkoholu, obudowa kominka z dekoracyjnymi butelkami czy stylizowana na dźwig maszynowy winda. Podłogę wieńczy posadzka z tzw. "gorsecików", z których część jest oryginalna posadzką, a część - jej współczesną kopią.

Aries Hotel Zakopane

miejsce: dawne schronisko młodzieżowe

Hotel Aries Zakopane to pięciogwiazdkowy hotel, który powstał w... budynku dawnego schroniska młodzieżowego Dom Turysty z lat 50. XX wieku. I choć pięcioosobowe pokoje ustąpiły miejsce standardowi na pięć gwiazdek, to co w gmachu schroniska było najcenniejsze, pozostało niezmienione. Za projekt odpowiada ORB Studio.

Aries Hotel Zakopane. fot. Celestyna Król, mat. prasowe Home & Hotel Solutions

I tak, zachowano charakterystyczną bryłę projektu Tadeusza Brzozy i Zbigniewa Kupca oraz najciekawsze elementy wystroju, które zaprojektowali Antoni Kenar i Władysław Hasior, wybitni artyści związani z Zakopanem. Architekci z ORB studio postawili we miks wątków lokalnych i motywów alpejskich i uniwersalnie górskich. Nie zabrakło jednak akcentów typowo zakopiańskich, jak portal wejściowy do restauracji Halka.

Bryła budynku i wynikająca z niej skomplikowana struktura wewnętrzna obiektu przełożyła się na wygląd pokoi i apartamentów, które w hotelu Aries urzekają indywidualnością. Każdy z nich jest inny i różni się układem. Rezultat jest taki, że przy każdej wizycie goście mogą czuć się tak, jakby odwiedzali hotel po raz pierwszy!

Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim

miejsce: zabytkowe przedzamcze Zamku Biskupów Warmińskich

Hotel Krasicki usytuowany jest w sercu Lidzbarka Warmińskiego, miasta od wieków określanego Perłą Warmii. Wytworne pokoje i apartamenty z gotyckiej i barokowej części hotelu, stylistyką nawiązują do pierwotnej estetyki obiektu. Ich nazwy przypominają o gościach lidzbarskiego zamku: królu Leszczyńskim, Zygmuncie III Wazie, Janie Zygmuncie Hehenzollernie, carze Pawle I Romanowie…

W Hotelu Krasicki mury, które pamiętają jeszcze wiek XV sprawiają, że każdy może przenieść się w czasie i oderwać od codziennych problemów. fot. mat. inwestora

Do dyspozycji gości jest 122 pokoi dających ogółem 250 miejsc noclegowych. Dostawcą mebli do czterogwiazdkowego hotelu była głównie firma Emporium Elbląg i MIL System – Stawiguda.

Mury, które pamiętają jeszcze wiek XV sprawiają, że każdy może przenieść się w czasie i oderwać od codziennych problemów. Strefa SPA & Wellness znajduje się w przyziemiu. Miłośnicy kąpieli, wybiorą dla siebie basen, jacuzzi, salę fitness zaś amatorzy wysokich temperatur odwiedzą kompleks saun.

To Dżus GK Architekci przemienili przedzamcze w nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny.