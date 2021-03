W Rzeszowie rośnie nietuzinkowy budynek. Na dachu basen

W Rzeszowie powstaje nietuzinkowy budynek mieszkalny spod kreski MWM Architekci. Pomimo niewielkiej powierzchni użytkowej (4700 mkw.), bryłę wyróżnia wyjątkowo skomplikowana konstrukcja, a każda z kondygnacji... jest inna.

Lokalny rzeszowski deweloper - firma Hegra - realizuje w mieście inwestycję, która wyróżnia się nietuzinkową bryłą spod kreski MWM Architekci. Zlokalizowany przy ul. Wywrockiego 11 budynek powstaje w najwyższym punkcie terenu, stanowiąc tym samym jego naturalną dominantę, co zainspirowało architektów do ukształtowania go na wzór schodkowej piramidy.

Autorzy projektu celowo połączyli skomplikowaną formę budynku z jednolitą, białą kolorystyką. Rolę "dekoracji" na fasadach pełni tutaj gra świateł i cieni, którą dyktuje rytm wykurzy i loggi, wpływając na zmienny odbiór budynku w zależności od miejsca obserwacji oraz pory dnia.

Obrany przez architektów kształt budynku okazał się nie lada wyzwaniem: praktycznie cała konstrukcja musi być wylewana z betonu na budowie. - Bryła zwęża się ku górze, każda kondygnacja jest inna, mamy bardzo dużo wykuszy i przewieszeń. Bardzo duża rolę w kształtowaniu bryły miało też słońce – długa północna ściana wymuszała niekonwencjonalne rozwiązania elewacji – relacjonuje Maciej Łobos, CEO MWM Architekci, Architekt IARP.

Niezwykłą bryłę wieńczy równie wyjątkowy lokal: dwukondygnacyjny apartament z własnym basenem na dachu. – Budynek stoi na szczycie wzniesienia i ma fenomenalne widoki na okolicę. Widać panoramę całego miasta i okoliczne wzgórza. Naturalne wydawało się i nam i inwestorowi ulokowanie na samym szczycie budynku bardzo luksusowego apartamentu, który ma zagwarantowane widoki, których nikt nigdy nie przesłoni i pełną intymność – wyjaśnia Maciej Łobos.

Budowa rozpoczęła się jesienią 2020 roku. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2022 roku.

