W Słupcy powstała wzorcowa "pływalnia kompaktowa"

Kryta całoroczna pływalnia stanęła przy ulicy Stefana Batorego 3, a powstała na zamówienie Gminy Miejskiej Słupcy. Wartość inwestycji wyniosła 13,5 mln zł. Budowa trwała od czerwca 2018 roku.

REKLAMA

Spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska z siedzibą w Warszawie oddała do użytku nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny w Słupcy w Województwie Wielkopolskim. Inwestycję zrealizowano w formule „Opracuj projekt wykonawczy i zbuduj”. Kryta całoroczna pływalnia stanęła przy ulicy Stefana Batorego 3, a powstała na zamówienie Gminy Miejskiej Słupcy. Wartość inwestycji wyniosła 13,5 mln zł. Budowa trwała od czerwca 2018 roku. Obecnie obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Całość budowy przebiegła zgodnie z harmonogramem. Dzięki odpowiedniej organizacji pracy i specjalnym procedurom wdrożonym przez generalnego wykonawcę nie nastąpiło żadne opóźnienie realizacji w związku z pandemią koronawirusa.

– Oddaliśmy do użytku obiekt unikatowy w skali kraju. Nasza firma jest w pierwszej dwójce największych polskich generalnych wykonawców obiektów sportowo-rekreacyjnych, stąd też od wielu lat mamy doskonały przegląd tego, co, jak oraz z jaką jakością i funkcjonalnością buduje się w Polsce w tym sektorze. Obiekt, jaki właśnie oddaliśmy do użytku w Słupcy będzie nam odtąd służył jako wzorzec w rozmowach z kontrahentami” – mówi prezes Moris Polska Maurycy Bryła.

– Z punktu widzenia budżetu i wynikającej z niego jakości pływalnia w Słupcy stanowi optymalny »złoty środek« dla nieco mniejszych inwestorów gminnych i powiatowych pragnących mieć na swoim terenie obiekt po wielokroć bardziej zaawansowany technologicznie i bardziej funkcjonalny, niż sezonowe odkryte baseny zewnętrzne, ale nie tak wysokobudżetowy, jak aquaparki, na które rzadko kogo stać – dodaje Maurycy Bryła.

Dwukondygnacyjna pływalnia stanęła na działce o powierzchni 1,1 ha. Jej powierzchnia użytkowa wyniosła 1526 mkw. przy kubaturze 8200 m³. Obiekt uzyskał homologację Polskiego Związku Pływackiego. Poza częścią infrastrukturalną i techniczną, której normalnie użytkownicy nie widzą, dla gości przewidziano, szatnie, dwa baseny – sportowy i rekreacyjny – o łącznej powierzchni 400 mkw., SPA, jacuzzi, suchą saunę fińską i łaźnię parową z natryskami. Obiekt jest kompleksowo przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

Realizację inwestycji, ale także jej ogólną koncepcję komentuje dyrektor regionalny Oddziału Zachodniego Moris Polska Tomasz Skowroński:

– Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi władzami, ale też dzięki ich racjonalnemu podejściu do własnych zamierzeń w kwestii tego obiektu oddaliśmy do użytku w Słupcy coś, czego dramatycznie w Polsce brakuje. Pływalnię tę nazwałbym »pływalnią kompaktową«. Jest to pierwszy tego typu bardzo interesujący obiekt w Polsce. Stanowi on idealne rozwiązanie dla małych gmin. W Polsce przede wszystkim buduje się albo wysokobudżetowe aquaparki, albo niskobudżetowe sezonowe baseny odkryte. Nie ma nic po środku. Całkowicie brak w procesach inwestycyjnych relatywnie niskobudżetowych krytych pływalni całorocznych zawierających w sobie wiele najnowocześniejszych rozwiązań, technologii i innych pomysłów na to, jak zbudować profesjonalną pływalnię za kwotę akceptowalną dla budżetu małej gminy. Pływalnia w Słupcy powinna wytyczać nowy trend w kraju i mam nadzieję, że tak będzie. Ponieważ budowa pływalni i wszystkich innych obiektów sportowo-rekreacyjnych należy do jednych z naszych specjalizacji z naszej strony uczynimy wszystko, aby inwestorom samorządowym w całej Polsce ukazać ten obiekt, jako wzorzec do naśladowania.