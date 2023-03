W Sopocie powstają nowe tężnie solankowe

W połowie marca zostanie ukończona budowa nowej tężni solankowej na sopockich błoniach. Druga tężnia powstaje przy Muzeum Sopotu. Obie będą zasilane w wodę pochodzącą z podziemnych źródeł sopockiej solanki. Tężnie będą elementem powstającego Nadmorskiego Szlaku Kuracyjnego, a ich budowa wpisuje się w obchody 200-lecia kurortu.

W tym roku Sopot obchodzi 200-lecie powstania kurortu. Tężnie solankowe są obowiązkową składową krajobrazu takich znanych uzdrowisk jak Ciechocinek, Inowrocław czy Kołobrzeg. Nie mogło ich zabraknąć także w Sopocie, zwłaszcza że to właśnie tu znajdują się złoża wód solankowych o udowodnionych właściwościach leczniczych. Nowe sopockie tężnie staną się z pewnością popularnymi miejscami spotkań i spędzania czasu wolnego.

Tężnia solankowa to wykonana z drewna konstrukcja, w której wnętrzu ułożone są gałęzie tarniny. Solanka jest pompowana ku górze i spływając swobodnie w dół rozbija się o gałązki, tworząc w powietrzu leczniczy aerozol, niezwykle bogaty w mikroelementy. To przede wszystkim jod, a także brom, wapń, magnez, potas, żelazo i sód. Solankowa mgiełka wspomaga usuwanie śluzu przy astmie i zapaleniu oskrzeli. Leczniczych właściwości tężni solankowych doświadczyło już wielu pacjentów z zaburzeniami układu oddechowego. Inhalacje w tężni korzystnie wpływają na błonę śluzową nosa, zatok, gardła, krtani i tchawicy. Oprócz inhalacji, tężnie nawilżają powietrze i znacznie obniżają temperaturę wokół siebie, dając wytchnienie w czasie upałów.

Nowe sopockie tężnie zostały specjalnie zaprojektowana. Konstrukcje są takie same, to cylinder o średnicy 2,5 metra i wysokość 3,5 m. Woda pochodzi z sopockich źródeł solankowych. Tężnia do pracy zużywa niewiele energii elektrycznej. To zaledwie 0,7 kW, czyli tyle ile potrzeba do zasilania pompy i... oświetlenia, które zostało umieszczone w koronie konstrukcji.