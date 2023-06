W Sopocie powstała kameralna inwestycja z nowoczesną architekturą nawiązującą do japońskiej tradycji

Smolna Sopot to kameralna inwestycja, która stawia na bliskość z przyrodą, innowacyjne rozwiązania architektoniczne i elementy wykończenia zgodne z dalekowschodnią tradycją.

Do portfolio butikowych nieruchomości Invest Komfort dołączyła inwestycja Smolna Sopot.

Dominują tu ekologiczne materiały elewacyjne, naturalna kolorystyka i klarowne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne.

Na budynkach zastosowano rzadko spotykaną w europejskiej kulturze elewację oraz wykończenie ścian w częściach wspólnych z drewna palonego tradycyjną japońską metodą Shou Sugi Ban.

W sercu osiedla znajduje się zielone patio, pełniące funkcję strefy wypoczynkowej.

Za projekt Smolnej odpowiadają projektanci z KD Kozikowski Design, za część elewacji Potearchitekci, za wnętrza części wspólnych - KUOO i TAMIZO Architects.

Artystyczną i odpowiedzialną aranżacją zieleni zajęło się doświadczone Studio Krajobraz.

W duchu 15-minutowego miasta

Zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego inwestycja łączy w sobie wszystko to, co najlepsze w życiu w mieście z dającą spokój i ukojenie zielenią. Ustronna lokalizacja sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się bliskością natury i oddaleniem od epicentrum kurortowego życia – leśne tereny rekreacyjne zaczynają się już na ulicy Smolnej. Z drugiej strony, w niedalekim zasięgu mają pełną infrastrukturę miejską oraz dostęp do wszelkich sopockich atrakcji, w tym molo i plaży.

Niezwykle rzadko zdarza się, by spokój oraz sąsiedztwo morza i lasu łączyły się z bliskością metropolii oraz najwyższej klasy architekturą tak harmonijnie jak tutaj. To zdecydowanie klimatyczne miejsce, które karmi wszystkie zmysły – mówi Norbert Miętki z Invest Komfort.

Z Japonii przez Skandynawię do Trójmiasta

Kompromis między użytecznością, a nowatorską estetyką przyświecał na każdym etapie realizacji inwestycji Smolna Sopot. Deweloper wybrał ponadczasowy skandynawski minimalizm, który pożenił z japońską filozofią wabi-sabi, czyli celebracją niedoskonałości świata natury. W rezultacie mieszkańcy otrzymują osiedle, konsekwentnie utrzymane w oszczędnym formalnie designie.

Inwestycja Smolna Sopot, fot. mat. pras. Invest Komfort

Połączenie wpływów Wschodu z Zachodem jest widoczne również w wykorzystanych materiałach. Dominują tu ekologiczne materiały elewacyjne, naturalna kolorystyka i klarowne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. Na budynkach zastosowano rzadko spotykaną w europejskiej kulturze elewację oraz wykończenie ścian w częściach wspólnych z drewna palonego tradycyjną japońską metodą Shou Sugi Ban.

Od wykorzystanych w realizacji rozwiązań architektonicznych poprzez pracochłonne, rzemieślnicze elementy wykończeniowe, Smolna Sopot to inwestycja o niespotykanym na rynku przywiązaniu do detalu. Do pracy przy realizacji zaproszono architektów, rzemieślników i artystów. Za projekt Smolnej odpowiadają projektanci z KD Kozikowski Design, za część elewacji Potearchitekci, za wnętrza części wspólnych - KUOO i TAMIZO Architects. Artystyczną i odpowiedzialną aranżacją zieleni zajęło się doświadczone Studio Krajobraz.

Dom i przyroda w symbiozie

Dla spotęgowania efektu synchronizacji z naturą do projektu Smolna Sopot wprowadzono zielone płaskie dachy oraz liczne naturalne materiały i detale wykończeniowe – np. w klatkach schodowych zastosowano kamień, beton i szlachetne drewno. W duchu skandynawskiego minimalizmu, zrezygnowano z elementów dekoracyjnych na rzecz gry monochromatycznych faktur. Duże przeszklenia klatek schodowych, umożliwiają naturalne doświetlenie, co znacząco wpłynie na oszczędność energii elektrycznej.

Naszym celem było harmonijne zespolenie osiedla z sąsiadującym parkiem krajobrazowym, tak aby stworzyć silne asocjacje pomiędzy miejscem do życia a otaczającą je naturą. Zaproponowana forma architektoniczna, charakter wykończenia oraz rozwiązania funkcjonalne dopełniają dialogu z otoczeniem – mówi Michał Ciomek, wiceprezes zarządu Invest Komfort.

Lokalność przede wszystkim

W sercu osiedla znajduje się zielone patio, pełniące funkcję strefy wypoczynkowej. Specjalną część rekreacyjną otrzymały też dzieci. Z kolei teren między budynkami, zgodnie z konceptem 15-minutowego miasta, został wyłączony z ruchu samochodowego – wjazd do garażu podziemnego znajduje się na niższej kondygnacji. W ten sposób przestrzeń osiedla pozostaje oazą spokoju i bezpieczeństwa, służąc rozwojowi lokalnej społeczności.

Wszystkie wnętrza wspólne przenikają się z terenem zewnętrznym, który tonie w zimozielonej zieleni, stanowiącej tło dla traw i bylin. W centrum znalazły się również ozdobne odmiany drzew owocowych. Bliskość terenów trekkingowych oraz rowerowych zainspirowała nas do stworzenia strefy warsztatowej oraz myjni rowerowej, gdzie zamontowano również specjalną wannę dla czworonogów – mówi Anna Zygmunt, dyrektor ds. Przygotowywania Projektów.

Budynek, który staje się domem

Na inwestycję składa się 6 budynków, usytuowanych w sposób maksymalizujący „przestrzenny oddech” dla każdego z mieszkań. Posiadają od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych; ich wysokości wynoszą od 13 do 16 m. Oferują 97 mieszkań o powierzchni od 43 do 121 mkw. Mieszkańcy do dyspozycji mają parking podziemny na 124 samochody oraz komórki lokatorskie. Mieszkania wyposażone są w balkony, tarasy (górne kondygnacje) lub ogródki na parterach.

Priorytetem projektu inwestycji Smolna Sopot był kontakt z przyrodą poprzez przemyślane planowanie przestrzeni. Dzięki temu powstałe osiedle sprzyja tworzeniu społeczności, które sprawiają, że budynek staje się domem, a osiedla wspólnotami. W Invest Komfort wierzymy, że my tworzymy przestrzenie, a wy zamieniacie je w dom.