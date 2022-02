W Środzie Śląskiej powstanie drewniany biurowiec

Spółka Polskie Domy Drewniane rozpoczyna przygotowania do budowy budynku biurowego wykonanego w technologii drewnianej prefabrykowanej. To jedna z pierwszych takich inwestycji w Polsce. Biurowiec, zlokalizowany w Środzie Śląskiej, na terenie inwestycji PDD, będzie miał dwie kondygnacje i ok. 480 mkw. powierzchni użytkowej.

Spółka PDD jest na etapie przetargu na wybór generalnego wykonawcy oraz budowę. Inwestycja jest częścią projektu „Miasto z klimatem” pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jej start zaplanowano na marzec br., a prace mają zostać zakończone w tegoroczne wakacje.

- Wykorzystywanie technologii drewnianej do budowy obiektów komercyjnych czy użyteczności publicznej cały czas jest w naszym kraju nowością. Chcemy to zmienić i upowszechnić drewno w budownictwie, nie tylko w obszarze mieszkaniowym, ale także w innych sektorach nieruchomości. Dlatego w ramach inwestycji Miasteczko Winna Góra, którą niebawem rozpoczynamy, oprócz mieszkań znajdzie się również biurowiec. To ważny krok w stronę zrównoważonego rozwoju budownictwa w Polsce – mówi Tomasz Szlązak, prezes zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Budowany przez PDD biurowiec w Środzie Śląskiej będzie miał dwie kondygnacje i 480 mkw. powierzchni użytkowej. Na parterze zlokalizowane zostanie mieszkanie pokazowe wykończone pod klucz oraz biuro sprzedaży całej inwestycji „Miasteczko Winna Góra”. Obiekt będzie zasilany OZE, a w ramach ekologicznych rozwiązań znajdą się m.in. inteligentny system zarządzania energią, wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja), zbiorniki na deszczówkę oraz miejsca do przechowywania rowerów.

Budynek biurowy będzie częścią inwestycji PDD „Miasteczko Winna Góra”, na którą składa się m.in. ponad 1,5 tys. mieszkań oraz obiekty usługowe i użyteczności publicznej.

