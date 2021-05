W Środzie Śląskiej powstanie pierwsze w Polsce ekologiczne osiedle domów drewnianych

Położone w południowej Szwecji Växjö to jedno z najbardziej zielonych miejsc w Europie oraz pierwsze nowoczesne drewniane miasto. To efekt wdrażanej strategii, która zakłada pełne uwolnienie się tego miejsca od paliw kopalnych do 2030 roku. Jednym ze sposobów jest korzystanie z drewna w budownictwie, czyli lokalnego i odnawialnego materiału. W ślad za Växjö idzie Środa Śląska, gdzie już za kilka lat Polskie Domy Drewniane wybudują pierwsze ekologiczne osiedle wykorzystujące technologie drewniane.

Växjö jest pierwszym miejscem na świecie, które postawiło sobie cel pełnego uwolnienia się od paliw kopalnych. Deklaracja Växjö zakłada osiągnięcie tego statusu do 2030 roku. Jednak już dzisiaj, w porównaniu do poziomów z 1993 roku, emisja CO2 jest mniejsza o 58 proc.

W deklaracji Växjö ujęto również strategię budownictwa drewnianego, która uwzględnia całość cyklu życia budynku - od wyboru budulca, wieloletnie użytkowanie, po rozbiórkę i dalsze losy materiałów użytych w budowie. Pod tym względem budynki powstające z wykorzystaniem drewna zdecydowanie wyprzedzają betonową konkurencję. Drewno to jedyny odnawialny surowiec, który jednocześnie pochłania i magazynuje dwutlenek węgla z atmosfery. Dlatego w 2013 roku miasto zdecydowało się na całościową strategię budownictwa drewnianego. Określono tam, że do 2020 roku połowa wszystkich nowych budynków komunalnych powstanie z drewna. Dodatkowo, niedawno rada miasta ogłosiła plany budowy nowego dworca kolejowego i ratusza właśnie w nowoczesnych technologiach drewnianych.

– Szwedzkie Växjö jest na ustach każdego, komu zależy na ochronie środowiska. Niedawno to miasto otrzymało nagrodę Green Leaf przyznawaną przez Komisję Europejską. Jednak z mojego punktu widzenia to nie wyróżnienia, a komfort mieszkańców jest kluczowy. To właśnie oni z pewnością mogą potwierdzić, że mieszkanie w domu z naturalnych materiałów zapewnia relaks i spokój. Są na to dowody. W niektórych szkołach w Stanach Zjednoczonych dopasowuje się otoczenie dodając elementy drewniane i naturalne, bo to sprawia, że uczniowie lepiej radzą sobie z przyswajaniem materiału – mówi Tomasz Szlązak, prezes zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Środa Śląska polskim Växjö

W Polsce drewno w budownictwie również zaczyna nabierać na znaczeniu. Przykładowo, w Środzie Śląskiej powstanie pierwsze osiedle ekologiczne wykorzystujące nowoczesne technologie drewniane. Na terenie Winnej Góry, która znajduje się w północnej części miasta, powstanie nowa dzielnica, gdzie zostaną wybudowane mieszkania dla osób szukających zdrowego i ekologicznego miejsca do życia.

– Zarówno budynki mieszkalne, jak i punkty usługowe, zostaną wykonane w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, co zdecydowanie ograniczy emisję dwutlenku węgla na każdym etapie powstawania i życia budynków. Być może Środa Śląska nie stanie się od razu polskim Växjö, ale jestem przekonany, że przyszli mieszkańcy docenią skalę i całościowe podejście do planowanej inwestycji. Natomiast inne miasta będą korzystały z doświadczeń Środy Śląskiej planując własne ekologiczne i energooszczędne rozwiązania – podsumowuje Tomasz Szlązak.