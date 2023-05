W Stargardzie powstanie osiedle TBS, którego sercem będą... ogródki działkowe

Przy ulicy H. Żybułtowskiej w Stargardzie powstanie Osiedle Forsycji, które realizowane będzie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W konkursie architektonicznym zwyciężyła propozycja szczecińskiej pracowni Analog.

W Stargardzie ma powstać nowe osiedle mieszkaniowe, które realizowane będzie w ramach TBS.

W konkursie architektonicznym, w ramach którego oceniano 29 prac, wybrano propozycję pracowni Analog.

Mieszkania społeczne to szansa na wprowadzenie nowej jakości do powstającej aktualnie w Polsce architektury mieszkaniowej. Towarzystwo Budownictwa Społecznego od kilku dobrych lat wprowadza nowe standardy w tym zakresie.

Studialna część pracy studia Analog porządkuje obszar opracowania pomiędzy ulicami Spokojną, Różaną, Władysława Broniewskiego i powstającym osiedlem Giżynek. Proponowanym sercem obszaru mają być ogrody działkowe – są one jednym z trzech kluczowych rezerwuarów zieleni w najbliższym sąsiedztwie wraz z Parkiem Stefana Batorego i Starym Cmentarzem.

Obszar przyszłego Osiedla Forsycji to położony na obrzeżach miasta teren o zróżnicowanej zabudowie. Trójkątna działka znajduje się na styku trzech różnych kierunków urbanistycznych: pierwszego tworzonego przez zabudowę jednorodzinną, drugiego związanego z terenami fabrycznymi oraz bliskiej im nowo powstałej zabudowy wielorodzinnej i trzeciego, który wprowadzi w przyszłości zabudowa osiedla Giżynek. Projekt świadomie nawiązuje do tych zastanych w terenie skomplikowanych relacji przestrzennych.

Koncepcja przestrzenna zakłada budowę trzech luźno skomponowanych kwartałów, oddzielonych od siebie wolną od pojazdów przestrzenią wspólną. Zróżnicowane kolorystycznie kwartały zbudowane zostały wokół wyniesionego na ok. 1 metr zadrzewionego, zielonego dziedzińca. Wprowadzenie podwyższenia oraz zróżnicowany charakter elewacji zewnętrznych i wewnętrznych mają za zadanie wydzielenie prywatności części wspólnych nie za pomocą ogrodzeń, lecz miękkich interwencji. Projekt zieleni wewnątrz kwartałów zakłada odtworzenie naturalnego krajobrazu. Ruch samochodowy i parkingi przeniesiono na obrzeże projektowanego terenu, a zaprojektowana zieleń ma zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu, co sprzyjać ma sąsiedzkiej integracji.

Koncepcja przestrzenna zakłada budowę trzech luźno skomponowanych kwartałów, oddzielonych od siebie wolną od pojazdów przestrzenią wspólną, fot. mat. pras.

Proporcje budynków i sposób ułożenia nowych kwartałów próbują podjąć dialog przestrzenny z istniejącymi wokół budynkami mieszkalnymi. Nie premiują jednego wybranego kierunku, starają się współgrać z całym skomplikowanym otoczeniem. Powierzchnie utwardzone zaprojektowano z materiałów mineralnych, zapewniających nie tylko dobrą wytrzymałość, ale też przenikalność wód opadowych.

W projekcie zrezygnowano z lokalizacji miejsc postojowych w garażach podziemnych. Wszystkie miejsca postojowe zlokalizowano na terenie wzdłuż drogi wewnętrznej. Do wejść do budynków zapewniono okazjonalny, kontrolowany podjazd. Tym samym wnętrze osiedla jest strefą wolną od ruchu kołowego, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.

Przestrzenie komercyjne zlokalizowano w parterach najdłuższych budynków, które przylegają do niewielkich wewnętrznych skwerów. Tu swoje miejsce mogą znaleźć zarówno niewielkie punkty usługowe (kawiarnia, sklepik, punkt naprawy i mycia rowerów, etc.), jak również większe lokale o powierzchni ok. 200 m2.