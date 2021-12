W Suwałkach otwarto największy i najnowocześniejszy sklep w mieście

Autorski koncept handlowy ze specjalnymi strefami zakupowymi, samoobsługowe kasy i punkt gastronomiczny Carrefour bistro znalazły się w nowootwartym sklepie Carrefour w Suwałkach.

REKLAMA

W środę 15 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie hipermarketu Carrefour w Suwałkach.

Nowy sklep na powierzchni ok. 3500 mkw. zaoferuje mieszkańcom pięć razy więcej produktów od klasycznego dyskontu oraz szereg unikalnych w skali kraju konceptów handlowych i nowoczesnych rozwiązań ułatwiających zakupy.

Do dyspozycji klientów będą m.in. kasy samoobsługowe czy aplikacja Scan & Go umożliwiająca wprowadzanie zakupów do koszyka i opłacanie ich bez konieczności wyjmowania produktów przy kasie.

Nowy hipermarket w Suwałkach przy ul. Kościuszki to pierwszy sklep sieci Carrefour w mieście, który powstał w miejscu byłego sklepu Tesco. Po otwarciu będzie największą i najnowocześniejszą przestrzenią handlową dostępną dla klientów z najbardziej różnorodną ofertą na lokalnym rynku.

Klienci będą korzystać przez cały rok w jednym miejscu z szerokiego asortymentu spożywczego i przemysłowego, w tym nie tylko artykułów sezonowych, ale także stałego asortymentu tekstyliów, wyposażenia domu, artykułów do majsterkowania czy motoryzacyjnych. Zapewni to mieszkańcom regionu większą oszczędność czasu i pieniędzy, jako że nie będą musieli kompletować zakupów w kilku punktach na mapie Suwałk.

Klienci zyskają również dostęp do wygodnych, nowoczesnych rozwiązań, takich jak kasy samoobsługowe czy aplikacja Scan & Go umożliwiająca wprowadzanie zakupów do koszyka i opłacanie ich bez konieczności wyjmowania produktów przy kasie.

– W Suwałkach zaoferujemy mieszkańcom miasta ponad 22 tysiące produktów spożywczych i przemysłowych, które odpowiedzą na wszelkie potrzeby klientów naszego sklepu w Suwałkach. Osoby odwiedzające nasz hipermarket z pewnością docenią również jego dużą i nowocześnie zaaranżowaną powierzchnię, która ułatwia zachowanie dystansu oraz pozwala szybko i sprawnie zrobić i sfinalizować zakupy bez długiego oczekiwania przy kasach. W najbliższych tygodniach uruchomimy również usługę Click & Collect, dzięki której załoga sklepu skompletuje zakupy zamówione przez klienta online i przygotuje je do odbioru we wskazanym punkcie hipermarketu – mówi Dyrektor nowego Hipermarketu Carrefour Suwałki, Anna Langowska.

Specjalne strefy zakupowe

– Dla mieszkańców Suwałk przygotowaliśmy unikalny, autorski format hipermarketu, bazujący na naszych najlepszych doświadczeniach z blisko 25 lat działalności na polskim rynku. Dzięki naszej szerokiej i różnorodnej ofercie dostępnej pod jednym dachem: własnej wędzarni, rozbudowanej ofercie produktów świeżych, czyli dostarczanych codziennie owoców, warzyw, pieczywa, wędlin czy ryb, a także autorskiej zdrowej półce oraz strefom tematycznym mamy możliwość przyciągnięcia do nas na stałe wielu klientów robiących wcześniej zakupy w sklepach dyskontowych – dodaje Anna Langowska.