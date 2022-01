W Świlczy powstaje centrum sportowe z prawdziwego zdarzenia

W Świlczy koło Rzeszowa powstaje wielofunkcyjne Centrum Sportowe "Wzorcownia Ruchu". Inwestycje obejmuje budynek usługowy oraz halę sportową.

W Świlczy koło Rzeszowa powstaje Centrum Sportowe Wzorcownia Ruchu spod kreski Urban Project.

Inwestycja obejmuje budynek usługowy, część mieszkalną, dwie hale sportowe i infrastrukturę towarzyszącą. Oba budynki tworzą nowoczesną zwartą bryłę wzbogaconą dodatkowo podziałami na elewacji.

Hala sportowa pomieści m.in. salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne i dwie ściany wspinaczkowe. W części budynku wielofunkcyjnego zlokalizowano baseny, Spa, łaźnię parową, saunę suchą i grotę śnieżną.

Stan surowy zamknięty obiekt osiągnie w kwietniu.

Stołeczna spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska została zwycięzcą przetargu na realizację zarówno I, jak i II (ostatniego) etapu budowy dużego ośrodka sportowego. Składa się na niego budynek usługowy (usługi w zakresie sportu i rekreacji), część zamieszkania zbiorowego, dwie hale sportowe i infrastruktura towarzysząca. Inwestycja pn. Centrum Sportowe „Wzorcownia Ruchu” powstaje w Świlczy graniczącej bezpośrednio z Rzeszowem. Obiekt zaprojektowała pracownia Urban Project, a jego inwestorem jest Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur. Ośrodek stanie na działce o powierzchni 1,73 ha.

– Jako firma branży generalnego wykonawstwa specjalizująca się m.in. w obiektach sportowo-rekreacyjnych mamy dużą satysfakcję, że bierzemy udział w tym projekcie, ponieważ zawiera się w nim pewne przesłanie – mówi prezes Moris Polska, Maurycy Bryła. – Jest to obiekt bardzo duży i wielofunkcyjny, łączący w sobie sport, rekreację i odnowę biologiczną. Te właśnie sfery ludzkiej aktywności, a zarazem biznesu, zostały najmocniej dotknięte lockdownem i wszelkimi innymi obostrzeniami pandemicznymi, a co za tym idzie wymiernymi stratami. Cieszymy się, że w Świlczy bierzemy udział w przedsięwzięciu, które pokazuje, iż mimo niełatwych uwarunkowań sanitarnych panuje wśród inwestorów wiara, że nadejdą w końcu czasy normalnej aktywności obiektów sportowo-rekreacyjnych – dodaje.

Powierzchnia zabudowy budynku usługowego wynosi 2777 mkw. przy kubaturze 38 706 m³. Będzie to obiekt pięciokondygnacyjny z czterema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. Będzie się składał z dwóch części odmiennych konstrukcyjnie. Budynek ten został zaprojektowany w układzie litery „L”. Łączy się on z parterowym budynkiem hali sportowej zaprojektowanej na planie prostokąta. Powierzchnia zabudowy hali wynosi blisko 5000 mkw. przy kubaturze 61 523 m³. Pomieści ona m.in. salę gimnastyczną o powierzchni blisko 700 mkw, boisko wielofunkcyjne, a w tym pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej „Orlik” i dwie ściany wspinaczkowe. W części budynku wielofunkcyjnego zlokalizowano baseny, Spa, łaźnię parową, saunę suchą i grotę śnieżną.