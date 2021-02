W Szczecinie powstaje komfortowa enklawa wśród zieleni

Powstające nad jeziorem Dąbie w Szczecinie Victoria Apartmens oferują ponadczasowy design, dostępną architekturę dostosowaną do osób w różnych wieku, zielone ściany i dachy oraz inteligentne instalacje.

REKLAMA

Według raportu High Level Book 2020 rynek nieruchomości premium w Polsce nie zwalnia tempa. Jego wartość wzrosła o ponad 1/3 (35%) w stosunku do roku ubiegłego. Również w Szczecinie inwestycje mieszkaniowe o podwyższonym standardzie cieszą się coraz większą popularnością.

O tym, czy dana inwestycja może być określona jako premium mówi już sama jej lokalizacja. Zazwyczaj są to apartamenty ulokowane w centralnych częściach miast, ale nie jest to regułą. Najważniejsze, by pozwalała swoim mieszkańcom korzystać z pełni jej potencjału. Dobrym przykładem jest tutaj Victoria Apartments, nowopowstająca inwestycja PCG.

- Victoria Apartments powstaje nad samym jeziorem Dąbie, w pobliżu Parku Krajobrazowego Dolnej Doliny Odry. Naszą ofertę kierujemy więc przede wszystkim do osób ceniących sobie bliskość natury i chcących czerpać z niej maksimum korzyści. Pobliskie tereny sprzyjają uprawianiu sportów wodnych, wycieczkom rowerowym czy uprawianiu joggingu. Doskonale odnajdą się tutaj rodziny i posiadacze czworonogów - tłumaczy Bartłomiej Mandryga, dyrektor sprzedaży i marketingu w PCG Group.

Victoria Apartments oferuje widok na tafle jeziora, a jednocześnie szybki dojazd do głównych atrakcji miasta. Sama dzielnica nie jest tu najważniejsza, ale to, co lokalizacja Victorii oferuje swoim mieszkańcom.

Ponadczasowy design

Mieszkania premium charakteryzują się przede wszystkim ponadczasowym designem. Zakup takiej nieruchomości to inwestycja na lata traktowana jako bezpieczna ochrona kapitału. Stosowane w niej rozwiązania muszą gwarantować, że będzie imponująco prezentować się nie tylko w momencie przekazania jej nabywcom, ale także lata później.

Już sama bryła powinna być wizytówką dewelopera opisującego się jako premium, ale potencjalni klienci powinni także zwrócić uwagę na staranność, z jaką wykonano części wspólne - lobby, hale garażowe, patia czy ogrody dla mieszkańców.

W obliczu pandemii okazało się także, że przy wyborze miejsca do życia bardzo ważna jest dla nas otaczająca nas zieleń, zarówno jeśli chodzi o bliskie sąsiedztwo przyrody, jak też zadbane tereny, które zapewnia deweloper. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest także zieleń, która wychodzi na ściany czy dachy.

Wygoda i architektura dostępna dla wszystkich

Najbardziej modne adresy w mieście oferują szereg rozwiązań podnoszących standard mieszkania i ułatwiających życie samych mieszkańców. Znaczna część deweloperów zapewnia już hale garażową i miejsca postojowe dla mieszkańców, komórki lokatorskie, cichobieżne windy czy wideofon. Tworzący miejsca premium idą krok dalej.

- Wszystkie nasze apartamenty wyposażone są w inteligentne systemy zarządzania mieszkaniem. Mieszkańcy mają także zapewnione ogrzewanie podłogowe oraz przyłącze do klimatyzacji. Pamiętaliśmy także o najmłodszych, dla których powstanie plac zabaw oraz o osobach z niepełnosprawnościami - budynek jest przystosowany, by w pełni mogli z niego korzystać. Wszyscy mogą także skorzystać z przeznaczonych dla nich szaf do przechowania na balkonach. Uznaliśmy, że potencjalni mieszkańcy, którzy będą amatorami wielu sportów mogą potrzebować więcej miejsca na przechowywanie sprzętów niż tylko komórka lokatorska - mówi Bartłomiej Mandryga.