W Szczecinie startuje akcja "Jedno dziecko, jedno drzewo"

W Szczecinie rusza akcja "Jedno dziecko, jedno drzewo" skierowanej do osób, który w 2019 zostały rodzicami, przeczytamy na portalu Szczecin.eu. W dniach od 1 do 13 września można będzie zgłaszać chęć udziału w inicjatywie.

Wszyscy ci, którzy w 2019 roku powitali na świecie swoje pociechy i zameldowali je w Szczecinie będą mogli uczcić to w oryginalny sposób. Akcja „Jedno dziecko, jedno drzewo” daje możliwość wspólnego posadzenia drzewa w przestrzeni miejskiej.

- Planowane są dwa terminy uroczystych nasadzeń: 10 października na terenie Syrenich Stawów, 17 października na terenie Parku Majowe na Prawobrzeżu - mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - Łącznie posadzonych zostanie 75 drzew.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 1 września do 13 września 2020 r. Aby wziąć udział w akcji trzeba poprawnie wypełnienić „Deklarację uczestnictwa” wraz z wymaganymi zgodami oraz przesłanie jej na wskazany w regulaminie adres e-mail. Dokumenty rekrutacyjne będą gotowe do pobrania 31 sierpnia na stronie www.szczecin.eu/jednodzieckojednodrzewo. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Drzewa pojawią się zarówno na Prawobrzeżu, jak i Lewobrzeżu Szczecina.