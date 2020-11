W Toruniu powstaje mural upamiętniający Grzegorza Ciechowskiego

Na szczycie budynku przy ul. Reja 25 powstaje mural upamiętniający Grzegorza Ciechowskiego. Jego inicjatorką jest wdowa po zmarłym w 2001 roku muzyku Anna Skrobiszewska.

Mural powstaje na udostępnionym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika budynku, w którym mieści się Księgarnia PWN. Obraz przedstawia twarz muzyka, napisy: „Obywatel GC” i „Grzegorz Ciechowski” oraz cytat z jednej z najważniejszych piosenek artysty „Nie pytaj o Polskę”: „Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej”.

Autorem projektu jest doktor Robert Manowski – grafik, projektant, animator filmowy, twórca identyfikacji wizualnych i filmów wideo, założyciel i rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Wykonawcą prac jest Mateusz Małkiewicz. Mają one zostać zakończone do 1 grudnia 2020 r.

Mural powstaje w związku ze zbliżającymi się dorocznymi Dniami Grzegorza Ciechowskiego, które odbywają się zawsze w grudniu, w terminie bliskim rocznicy śmierci artysty. Tegoroczne wydarzenia, z powodu pandemii będą znacznie skromniejsze, jednak mural pozostanie trwałym śladem upamiętniającym związanego z Toruniem wybitnego rockmana. Inicjatorką stworzenia muralu jest wdowa po Grzegorzu Ciechowskim Anna Skrobiszewska.

Od 2002 r. w toruńskim Klubie Od Nowa odbywa się co roku Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego, połączony z wręczeniem Nagrody Artystycznej Miasta Torunia imienia muzyka. Od kilku lat do tych wydarzeń dołączają inne, składające się na Dni Grzegorza Ciechowskiego, pokazujące, że twórczość artysty inspiruje do dzisiaj i że wciąż jest liczne grono fanów twórcy „Białej flagi” i „Telefonów”.

Powstanie muralu sfinansowane zostało ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie 18 tys. zł.