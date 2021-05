W Tychach powstanie nowa przestrzeń przyjazna mieszkańcom

Jedna z głównych tyskich arterii przejdzie gruntowną metamorfozę. Miasto opracowało koncepcję przebudowy ul. Grota Roweckiego, która po metamorfozie stanie się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców.

REKLAMA

Jedna z głównych tyskich arterii przejdzie gruntowną metamorfozę.

Miasto ma gotową koncepcję przebudowy, według której ul. Grota Roweckiego stanie się miejscem spotkań mieszkańców, przyjaznym dla pieszych.

Zgodnie z nową koncepcją ul. Grota Roweckiego będzie miała także inaczej zakomponowaną zieleń.

Na projekt w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości ok. 200 tys. zł.

Spacer ul. Grota Roweckiego w cieniu drzew, bezpieczny przejazd rowerem czy towarzyska rozmowa przy kawie wśród zieleni. Dziś wydaje się to niemożliwe, bowiem ulica ta zdominowana jest przez samochody. Niebawem to się zmieni. Jedna z głównych tyskich arterii przejdzie gruntowną metamorfozę. Miasto ma już gotową koncepcję przebudowy. Kolejny krok to zlecenie projektu.

Przeczytaj także >> Tychy ogłosiły konkurs na projekt muralu

Miejsce spotkań mieszkańców

- Dziś ulica Grota Roweckiego służy głównie samochodom, a przejście przez drogę jest dużym wyzwaniem zwłaszcza dla osób starszych – mówi Hanna Skoczylas, z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju. – Chcemy nadać temu miejscu nowy charakter, tak by stało się naturalnym centrum miasta oraz miejscem spotkań mieszkańców.

Koncepcja obejmuje odcinek od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II.

- Po metamorfozie ulica Grota Roweckiego przemieni się w przestrzeń, gdzie swoje miejsce będą mieli piesi, rowerzyści i samochody – wyjaśnia Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. - Powstanie nowa dwukierunkowa ścieżka rowerowa, odseparowana od jezdni i chodnika szpalerami drzew. Wybudowane zostaną nowe ronda, które uspokoją ruch oraz sprawią, że poruszanie się drogą będzie bezpieczniejsze. Zwiększymy także przestrzeń dla pieszych i nadamy jej przyjazny charakter.

Zgodnie z nową koncepcją ul. Grota Roweckiego będzie miała także inaczej zakomponowaną zieleń. Ozdobne rośliny zostaną dobrane w taki sposób, by ich wygląd cieszył oko przez cały rok, a w cieniu drzew znajdzie się też miejsce na letnie ogródki. Krótko mówiąc - ma być ładniej i funkcjonalniej.

Miasto pełne życia

- Wzrastający ruch samochodowy negatywnie odbija się na jakości życia w mieście. Zdominowane przez samochody ulice stają źródłem uciążliwości, takich jak hałas czy zanieczyszczone powietrze, a przy tym utrudniają mieszkańcom realizację typowych miejskich aktywności: spontanicznej interakcji społecznej, rozmowy, wypicia filiżanki kawy, czy zwyczajnego spaceru lub odpoczynku. Staramy się przeciwdziałać tym negatywnym trendom tworząc przestrzeń miejską dla ludzi - mówi Michał Lorbiecki, tyski oficer pieszy. - Ulica Grota Roweckiego ma stać się przestrzenią publiczną atrakcyjną dla wszystkich, w której ludzie spędzają czas, korzystają z lokalnych usług, spotykają się i przede wszystkim czują się dobrze.

Koncepcja, która wyznacza ogólne kierunki metamorfozy ul. Grota Roweckiego, to dopiero pierwszy krok w realizacji zadania. Kolejny to opracowanie projektu, na który w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości ok. 200 tys. zł.