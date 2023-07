W Ustroniu ruszył remont kultowej piramidy „Narcyz”

Modernizacja w Ustroniu nabiera rozpędu – właśnie ruszył remont kultowej piramidy „Narcyz”.

REKLAMA

Rozpoczął się kolejny etap modernizacji i rozbudowy Uzdrowiska Ustroń należącego do Grupy American Heart of Poland.

„Narcyz” to drugi po „Równicy” budynek sanatoryjny, który przejdzie gruntowny remont, by stać się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Ważną częścią przedsięwzięcia będzie remont elewacji, który zostanie przeprowadzony ze szczególną dbałością o historyczne walory „piramidy”.

Prace budowlane obejmą także gruntowną modernizację wnętrza budynku, która ma na celu podniesienie komfortu gości.

Za projektem przebudowy budynku stoi pracownia Plus Architekci, G2J Consulting zarządza projektem, a SPEC BAU to generalny wykonawca robót.

„Narcyz” to jeden z charakterystycznych obiektów sanatoryjnych w dzielnicy Ustroń Zawodzie. Został zaprojektowany na kształt piramidy przez architektów Henryka Buszkę, Aleksandra Frantę i Tadeusza Szewczyka we wczesnych latach 60. XX wieku.

Malowniczo położone sanatorium „Narcyz” dysponuje prawie 200 miejscami noclegowymi oraz oferuje posiłki uwzględniające wymagania dietetyczne. Jego niewielka odległość od największej bazy zabiegowej w Polsce sprawia, że jest doskonałym miejscem do wypoczynku i nabrania sił po chorobie, a także sprzyja skutecznej rehabilitacji.

Tuż po wybuchu wojny na Ukrainie Uzdrowisko Ustroń Grupy American Heart of Poland przekazało cały budynek „Narcyza” na pomoc uchodźcom, głównie dla dzieci z domów dziecka oraz matek z małymi dziećmi. Zapewniło nie tylko zakwaterowanie, ale także pełne wyżywienie oraz pomoc medyczną

i psychologiczną.

W zgodzie z duchem tradycji i z pełnym poszanowaniem środowiska

Ważną częścią przedsięwzięcia będzie remont elewacji, który zostanie przeprowadzony ze szczególną dbałością o historyczne walory „piramidy”. Prace budowlane obejmą także gruntowną modernizację wnętrza budynku, która ma na celu podniesienie komfortu gości.

Oprócz zmiany wyposażenia i wykończenia wnętrz zaplanowano między innymi kompletną wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przebudowę wentylacji, poszerzoną o funkcję chłodzenia, co znacząco poprawi jakość pobytu gości, szczególnie w okresie letnim.

Prace modernizacyjne mają sprawić, że „Narcyz” nie tylko stanie się jednym z najbardziej komfortowych obiektów sanatoryjnych w Polsce, ale również zaoferuje rozwiązania i urządzenia energooszczędne. Ponadto, w ramach remontu elewacji zaplanowano wymianę stolarki okiennej na dostosowaną do aktualnie obowiązujących warunków technicznych. Powyższe działania sprawią, że znacząco zmniejszy się zużycie energii oraz, w konsekwencji, zredukowany zostanie ślad węglowy – tłumaczy Grzegorz Prusiewicz, członek zarządu firmy G2J Consulting, która pełni rolę zarządzającego całym programem rozbudowy i modernizacji Uzdrowiska Ustroń.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Narcyz” będzie wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Już dziś pomieszczenia w budynku opisane są alfabetem Braille'a. Rozwijanie dostępności to jeden z priorytetów zarówno dla American Heart of Poland, jak i projektantów oraz inżynierów z G2J Consulting zarządzających tym projektem budowlanym.

Trwa modernizacja Uzdrowiska Ustroń

Równolegle do prowadzonych robót budowlanych trwają prace projektowe dotyczące planowanych modernizacji pozostałych obiektów sanatoryjnych oraz rozbudowy całego kurortu o nowe obiekty.

Słynne ustrońskie

W najbliższym czasie zaplanowano modernizację Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia, by unowocześnić oraz zwiększyć możliwości bazy zabiegowej. Komfort gości oraz pacjentów, a co za tym idzie podnoszenie jakości, jest obecnie priorytetem Uzdrowiska Ustroń. Wszystko to z poszanowaniem przyrody, będącej głównym walorem okolicy oraz zgodnie z pierwotnym zamysłem architektów całego kompleksu.

Do końca dekady w dzielnicy Ustroń Zawodzie mają powstać trzy nowe budynki w stylu dobrze znanych „piramid” oraz dwa ich odwrócone odpowiedniki, tzw. „klinowce”.