W Warszawie odbyły się zajęcia z renowacji elementów architektury

Uczniowie z Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 w Warszawie wzięli udział w czterotygodniowych praktykach z zakresu konserwacji zabytków. W stolicy wciąż jest zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru.

Praktyczną naukę konserwacji kamienia poprzedziły zajęcia, prowadzone przez pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Uczniowie poznali definicję zabytku i różnice pomiędzy zabytkiem ruchomym i nieruchomym. W czasie spacerów zobaczyli relikty średniowiecznej Warszawy oraz nauczyli się rozpoznawać style i detale architektoniczne. Dowiedzieli się także o sztuce konserwacji zabytków drewnianych. Poznali innowacyjne produkty z branży budowlanej wykorzystywane przez konserwatorów zabytków. Robili inwentaryzację historycznych nagrobków.

Praktyka czyni mistrza, dlatego zajęcia w terenie budziły najwięcej emocji. Ćwiczenia w lapidarium, w którym zgromadzono płyty nagrobne z XIX i XX wieku prowadziła konserwatorka. Uczniowie uczyli się rozpoznawać rodzaje kamienia oraz dobierać metody napraw do konkretnych uszkodzeń. Szorowali kamień z zabrudzeń, czyścili go chemicznie i mechanicznie, do niektórych powierzchni stosowali parownice i wodę pod ciśnieniem. W pracowni konserwatorskiej poznali technikę kładzenia złota płatkowego.