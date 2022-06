W Warszawie pojawiły się kolejne zielone wiaty

Kolejne wiaty przystankowe Warszawskiego Transportu Publicznego się zazieleniły. Roślinność pojawiła się na dachach pięciu wiat na pętli Metro Wilanowska.

W ramach budżetu obywatelskiego 2022, na pętli Metro Wilanowska na pięciu wiatach przystankowych ZTM wyłożył rozchodnik.

Koszt projektu to 45 tys. zł.



Dziś w Warszawie jest już 26 zielonych zadaszeń.

Zielone wiaty na pętli Metro Wilanowska to inicjatywa mieszkańców, którzy w budżecie obywatelskim 2022 zgłosili projekt „Zielone przystanki Metro Wilanowska”. Dodatkowo we wiatach zostały wymienione szyby – mają teraz specjalne oznaczenia ostrzegające ptaki przed możliwością kolizji z szybami. Dziś wszystkie wiaty na pętli przy al. Wilanowskiej mają zielone zadaszenia.

Rozchodnik jest rośliną, która doskonale sprawdza się w miejskich warunkach (rozchodnikowe „dywany” są również na torowiskach tramwajowych) i dobrze znosi niekorzystne warunki klimatyczne. Jest bezobsługowy – nie wymaga podlewania i nawożenia, a jednocześnie długo wygląda świeżo i estetycznie.

Jednocześnie ma korzystny wpływ na jakość powietrza – ogranicza jego zapylenie w rejonie wiaty o ok. 15-20 proc. i pochłania rocznie 7,3 kg dwutlenku węgla. W upalne dni obniża temperaturę pod wiatą o 3-5 stopni Celsjusza. W czasie deszczu magazynuje nawet 150 litrów wody, co przyczynia się do retencji wody opadowej. Dzięki długiemu okresowi kwitnienia sprzyja także owadom.

Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego mogą się schronić pod 26 zielonymi zadaszeniami. Po raz pierwszy rozchodnik na dachu wiaty pojawił się w 2020 r. Firma AMS – operator wiat przystankowych – wyłożyła go na żoliborskim przystanku Ks. Popiełuszki 02. Rozwiązanie sprawdziło się i w kolejnym roku rośliny zagościły na kolejnych 20 zadaszeniach – na Mokotowie, Woli, Żoliborzu, Pradze-Południe, Bemowie i we Włochach.