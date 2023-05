W Warszawie powstaje luksusowe osiedle spod kreski APA Wojciechowski

W stołecznym Wilanowie powstaje luksusowe osiedle Neo Natolin. Totalbud, spółka odpowiedzialna za budowę budynków na działkach B, C i D w ramach I etapu inwestycji osiągnęła już zaawansowany etap prac.

W Warszawie trwa budowa luksusowego osiedla Neo Natolin.

Docelowo osiedle ma liczyć 300 domów, które staną na 36,5-hektarowym terenie.

Kierownik budowy z ramienia Totalbudu Ewelina Rojek: „Odległości między budynkami są relatywnie duże i duże są również ogrody przy domach. (...) Jest tutaj duża przestrzeń na prywatność, co nie jest częstym zjawiskiem w obecnym budownictwie.”

Projektantem inwestycji jest pracownia APA Wojciechowski.

Stołeczna spółka generalnego wykonawstwa Totalbud SA realizuje kontrakt w ramach budowy pierwszego etapu osiedla domów Neo Natolin. Przedmiotem kontraktu jest zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, dwulokalowych, z garażami indywidualnymi. Osiedle powstaje w stołecznym Wilanowie przy ulicy Stefana Korbońskiego. Projektantem inwestycji jest pracownia APA Wojciechowski, a inwestorem Real Management SA.

Docelowo luksusowe osiedle ma liczyć 300 domów, które staną na 36,5-hektarowym terenie. Etap pierwszy wznoszony jest na czterech działkach – A, B, C i D. Totalbud jest wykonawcą budynków na działkach B, C i D. W zakresie realizacji Totalbudu znajdują się zróżnicowane między sobą pod względem metrażu domy typu C (180-220 mkw.) oraz identyczne domy typu CC o powierzchni 220 mkw.

Realizację komentuje kierownik budowy z ramienia Totalbudu Ewelina Rojek:

Prace biegną zgodnie z harmonogramem, ponieważ bez względu na zawirowania na rynku materiałów budowlanych mamy je zabezpieczone. Na części budynków zakończyliśmy roboty żelbetowe, murowane ściany konstrukcyjne i konstrukcje dachowe budynków. W czterech budynkach wykonujemy już poszycie dachów. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych. Jest to realizacja w sektorze premium i zarówno jakość materiałów, jak i estetyka całości osiedla zasługują na podkreślenie. Odległości między budynkami są relatywnie duże i duże są również ogrody przy domach. Osiedle zaoferuje sporą przestrzeń do własnego zagospodarowania każdemu właścicielowi domu. Jest tutaj duża przestrzeń na prywatność, co nie jest częstym zjawiskiem w obecnym budownictwie.

Zgodnie z kontraktem Totalbud odda inwestorowi 16 budynków w stanie deweloperskim. Układy funkcjonalne lokali są na tyle atrakcyjne, że bardzo niewiele było próśb klientów o lekkie korekty tych układów. Wszystkie 16 budynków na trzech działkach, na jakich pracuje Totalbud będzie ukończonych w stanie surowym do końca bieżącego roku.