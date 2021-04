W Warszawie powstaje osiedle zgodne z ideą 15-minutowego miasta

W warszawskich Włochach powstaje osiedle zaprojektowane zgodnie z ideą 15-minutowego miasta. Mieszkańcy na wyciągnięcie ręki będą mieli różnorodne lokale usługowe, a także aleje spacerowe, miejsca do uprawiania jogi, oczka wodne, ławki solarne czy osiedlowe szklarnie. Za projektem stoi pracownia GiS Architekci.

W warszawskich Włochach powstaje osiedle Miasteczko Jutrzenki, zaprojektowane zgodnie z ideą 15-minutowego miasta.

Na 6 hektarach, oprócz budynków mieszkalnych powstaną również lokale użytkowe, przedszkole i duże place zabaw.

Do dyspozycji mieszkańców będą aleje spacerowe, miejsca do uprawiania jogi, oczka wodne, fontanna, ławki solarne, leżanki i szklarnie.

Energii elektrycznej do części wspólnych dostarczą panele fotowoltaiczne.

Za projektem osiedla stoi pracownia GiS Architekci.

Rynek mieszkań w Polsce zmienia się dynamicznie wraz ze zmianą potrzeb przyszłych mieszkańców. Przybywa inwestycji, które starają się kreować nowe dzielnice mieszkaniowe zintegrowane z resztą miasta. Osiedlem, które ma być miejscem nie tylko do mieszkania, ale również do dobrego życia – wypoczynku czy uprawiania sportów, jest budowane w warszawskich Włochach przez Aurec Home „Miasteczko Jutrzenki”.

Na 6 hektarach w otoczeniu jednorodzinnych domów powstają kolejne etapy osiedla, które z jednej strony stworzą miejski charakter okolicy, a z drugiej zapewnią mieszkańcom prywatność i spokój. I etap „miasteczka”, który będzie oddany do użytku w przyszłym roku, został sprzedany w ciągu zaledwie 7 miesięcy. Docelowo w 9 etapach powstanie 1300 lokali, a osiedle będzie małym miasteczkiem w mieście.

- Dziś mieszkańcy nowych miejskich enklaw chcą mieć na wyciągnięcie ręki szybkie zakupy spożywcze czy usługi typu pralnia, kosmetyczka czy fitness. Dlatego w projekcie naszego osiedla zaplanowaliśmy lokale użytkowe, które spełnią te oczekiwania. Odpowiadamy także na potrzeby młodych rodziców, oferując przedszkole i duże place zabaw – mówi Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home.

W „Miasteczku Jutrzenki” z wielką dbałością przygotowano otoczenie budynków, place i małą architekturę – aleje spacerowe, miejsca do uprawiania jogi, oczka wodne, fontannę, ławki solarne, leżanki. Miłośnicy uprawiania roślin będą mieli do dyspozycji szklarnie. Energii elektrycznej do części wspólnych dostarczą panele fotowoltaiczne.