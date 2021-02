W Warszawie powstał mural wspierający w trudnych czasach lokalną gastronomię

Na ulicy Jaworzyńskiej 7/9, przy stacji metro Politechnika w Warszawie powstał mural wspierający warszawskie lokale gastronomiczne. Inicjatywa jest realizowana pro bono przez Good Looking Studio. Znajdujące się na nim anonse promują lokalną gastronomię

REKLAMA

W dobie pandemii branża gastronomiczna jest jedną z tych, które mocno ucierpiały wskutek wprowadzonych obostrzeń i zakazów. Wiele lokali ogłosiło upadłość, inne walczą o przetrwanie. Bazowanie na samej sprzedaży na wynos i dostawach rzadko rekompensuje straty, a dla niektórych lokali jest całkowicie niemożliwe. Good Looking Studio, chcąc wyrazić swoje wsparcie dla branży, namalowało w Warszawie mural o tematyce gastronomicznej.

- Stworzyliśmy mural, który ma przypominać stronę ogłoszeniową w gazecie. Zamieszczone na nim anonse promują lokalną gastronomię. Wiele z tych miejsc to lokale naszych przyjaciół, czy też po prostu takie, które lubimy odwiedzać. Ten mural ma jednak wymiar symboliczny, ma zwrócić uwagę na ciężką sytuację rynku restauracyjnego. Zrobiliśmy to pro bono, a naszym celem jest zachęcenie Polaków do wspierania gastronomii w swojej okolicy. Zróbmy to po to, żeby po odmrożeniu gospodarki móc wrócić do naszych ulubionych miejsc – tłumaczy Karol Klepacki z Good Looking Studio.

Niespodziewane wyzwanie

Niebawem minie rok od początku pandemii w Polsce. W pierwszych tygodniach większość społeczeństwa uznała lockdown za uzasadniony, ale chwilowy. Liczono na szybki powrót do dotychczas znanej codzienności. Niestety, rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. Pandemia rozciąga się w czasie, jej skutki odczuwamy wszyscy, ale jedną z branż, w którą uderzyła najmocniej jest gastronomia.

Z koniecznością szybkiej adaptacji do nowej rzeczywistości zmierzyła się większość lokali gastronomicznych. - Atmosfera, która powstaje, gdy restauracja tętni życiem jest bezcenna. Covid sprawił, że znikło to, co kochamy. Nie załamaliśmy jednak rąk. Stworzyliśmy sklep internetowy oraz dostosowaliśmy nasze dania, by stały się wygodne do samodzielnego przygotowania w domu. Nadal jednak odczuwamy dojmujący brak bezpośrednich kontaktów z gośćmi - mówi Olga Kręglicka z Grupy Kręgliccy.

- Ocho na mapie Warszawy istnieje od maja 2019 roku. Marzyliśmy o gwarnym miejscu, pełnym ludzi. W kilka dni musieliśmy kompletnie zmienić podejście i nastawić się na ofertę wyłącznie na wynos. Rytuał jedzenia, spotkania, dzielenia się tym co mamy najlepsze, stracił całą magię. - mówi Iga Sekuła z Ocho.

Nie wszyscy mają jednak przywilej ratowania się zamówieniami na wynos. - W odróżnieniu do wielu krajów, gdzie kultura cocktail barów jest dobrze rozwinięta, w Polsce nie można prowadzić sprzedaży alkoholu w opcji delivery czy odbiorów własnych. Reguluje to ustawa o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pisana jeszcze w latach 80. W Londynie, Paryżu czy Amsterdamie jest to bardzo popularne rozwiązanie, natomiast u nas niemożliwe. – komentuje Tomek Małek, bar manager z The Roots Coctail Bar.