W Warszawie powstanie nowe osiedle pełne zieleni

Kaskadowa architektura spod kreski ION Architekci, wolne od spalin ciągi piesze, alejki z fontannami i liczne tereny zielone - tak będzie wyglądać nowe warszawskie osiedle Bulwary Praskie.

179 mieszkań wybuduje FB Antczak w ramach osiedla Bulwary Praskie w Warszawie. Spółka podpisała umowę o generalne wykonawstwo inwestycji z podmiotem zależnym Mennicy Polskiej S.A.

Dynamiczna, kaskadowa architektura to projekt pracowni ION Architekci z Krakowa.

Między budynkami znajdą się wolne od spalin ciągi piesze, alejki z fontannami, placami zabaw i miejscami do ćwiczeń, a także liczne tereny zielone i spacerowe.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie obiektów inwestorowi planowane jest w czwartym kwartale 2022 roku.

Kontrakt obejmuje budowę czterech budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej około 12,3 tys. m kw., wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. To kolejny element realizowanego przez Grupę Mennica Polska osiedla Bulwary Praskie. Docelowo w ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie 460 mieszkań w sześciu budynkach wielorodzinnych.

Bulwary Praskie to osiedle położone nad Wisłą, zapewniające wspaniałe widoki, doskonałą infrastrukturę towarzyszącą, a także spokój, czyste powietrze i dużo kojącej zieleni. Dynamiczna, kaskadowa architektura będzie idealnie współgrać z malowniczym krajobrazem, w tym z cennym przyrodniczo obszarem Natura 2000.

– W ramach każdej realizowanej przez nas inwestycji deweloperskiej stawiamy na to, by zmieniać na lepsze architekturę Warszawy. Bulwary Praskie, które wpisują się w proces rewitalizacji prawobrzeżnej strony miasta, są tego najlepszym przykładem. Nowoczesny i atrakcyjny zespół mieszkaniowy harmonijnie połączy architekturę z nadwiślańskim krajobrazem, a jednocześnie zaspokoi zróżnicowane potrzeby przyszłych użytkowników – mówi Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej.

– Bulwary Praskie to kolejny kontrakt pozyskany przez FB Antczak w obszarze generalnego wykonawstwa inwestycji deweloperskich. To także następny projekt realizowany przez nas we współpracy z Grupą Mennica Polska. Unikatowy charakter architektoniczny i przyrodniczy Bulwarów Praskich wymaga dużego doświadczenia konstrukcyjnego i najwyższej jakości wykonania. Cieszę się, że FB Antczak jest dziś partnerem pierwszego wyboru w realizacji złożonych, ciekawych i pełnych wyzwań projektów – zarówno na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych – przekonuje Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.