W warszawie powstanie nowy skwer. Będzie zielono!

U zbiegu Al. Zjednoczenia i ul. Kasprowicza w warszawie powstanie nowy skwer.

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy rozpoczął pierwszy etap budowy skweru Integrator na Bielanach.

W ramach inwestycji betonowy plac przed Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych zamieni się w pełną zieleni przestrzeń dla spotkań mieszkańców.

Teren inwestycji podzielony został na trzy obszary. Do końca I kwartału 2023 r. zrealizowane mają być prace przed budynkiem poczty przy Al. Zjednoczenia oraz przy wejściu do metra Stare Bielany (obszary A i B). Z kolei prace na placu przed Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych (po północnej stronie ul. Kasprowicza) mają zostać zakończone w ciągu 18 miesięcy. Obecnie ten teren inwestycji jest w fazie projektowej. Jest to obszar C.

Zieleń zamiast betonu

Przed budynkiem poczty rozpłytowana zostanie część starej nawierzchni (łącznie ponad 800 mkw), w miejsce której pojawią się płyty antysmogowe (ponad 600 mkw) i atrakcyjna zieleń. Powstaną tam cztery rabaty, w których posadzimy byliny, rośliny cebulowe oraz krzewy drzewiaste. Trawniki zostaną poddane renowacji, a wokół rabat postawimy ławki warszawskie.

Przed wejściem do stacji metra Stare Bielany postawione zostaną dwie donice z krzewami drzewiastymi, a na istniejącym trawniku założona zostanie rabata z bylin i traw. Rabaty, krzewy oraz trawniki przed budynkiem poczty i wejściem do stacji metra zajmą łącznie powierzchnię niemal 650 mkw.

U zbiegu Al. Zjednoczenia i ul. Kasprowicza w warszawie powstanie nowy skwer. fot. mat. ZZW

W następnym etapie inwestycji betonowy plac przed Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych zamieni się w pełną zieleni przestrzeń dla spotkań mieszkańców. Na powierzchni niemal 500 mkw pojawią się krzewy, byliny i trawy ozdobne. Inwestycja obejmie też pobliski trawnik, który zostanie poddany renowacji i zabezpieczony przed rozjeżdżaniem.

Na terenie nowego skweru pojawi się aż 21 Ławek Warszawskich. W północnej części skweru zainstalowane zostaną też latarnie i kosze na śmieci oraz zamgławiacz, który zapewni mieszkańcom przyjemną ochłodę w upalne dni. Cały teren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Zielona Aleja Zjednoczenia

Aranżacja przestrzeni nowego Skweru Integrator zostanie wykonana zgodnie z koncepcją zazielenienia al. Zjednoczenia, która wypracowana została przez naszą jednostkę w ramach konsultacji społecznych „Zielone Ulice”. Pomysły dotyczące nowego skweru w tej części Warszawy pojawiały się również w ramach projektów zgłaszanych przez mieszkańców do wcześniejszych edycji budżetu partycypacyjnego.

Zazielenianie Al. Zjednoczenia rozpoczęło się w roku 2018 r. W ciągu ostatnich lat posadzono kilkadziesiąt drzew, a w zeszłym roku dosadzono dodatkowo ponad 2700 mkw krzewów, bylin oraz roślin cebulowych.