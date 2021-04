W Warszawie projektują nowe przystanki kolejowe

W Warszawie projektowane są dwa nowe przystanki kolejowe. Powstaną przy rondzie de Gauell’a oraz pomiędzy ulicą Solec a Wybrzeżem Kościuszkowskim.

REKLAMA

Podpisano umowę na projekt dwóch nowych przystanków na linii średnicowej w Warszawie przy rondzie de Gauell’a oraz pomiędzy ulicą Solec a Wybrzeżem Kościuszkowskim.

Projekt zleciły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakończenie prac projektowych planowane jest do końca 2022 roku

Wykonawca zaplanuje także szerszy tunel linii średnicowej i budowę dwóch łącznic.

Dwa nowe przystanki zwiększą dostęp do kolei i ułatwią komunikację w stolicy. Przystanki przewidziano przy rondzie de Gauell’a oraz pomiędzy ulicą Solec a Wybrzeżem Kościuszkowskim. Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje najkorzystniejszy wariant budowy nowych obiektów.

– Modernizacja warszawskiej linii średnicowej to zdecydowanie najważniejsza inwestycja kolejowa w aglomeracji warszawskiej w ciągu ostatnich lat. Cieszę się, że przy tej okazji mogą powstać dodatkowe przystanki, które uwzględnią potrzeby komunikacyjne mieszkańców Warszawy i podróżnych z aglomeracji. Przy odpowiedniej współpracy ze strony miasta linia średnicowa może się stać w przyszłości równie chętnie wykorzystywana przez podróżnych jak warszawskie metro, zmniejszając tym samym obciążenie ruchu w alejach Jerozolimskich – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zlecone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prace projektowe przewidują szerszy i wyższy tunel linii średnicowej. Obiekt będzie miał lepsze standardy techniczne, przewidziano też poprawę w zakresie bezpieczeństwa, m.in. budowę chodników i wyjść ewakuacyjnych. Zgodnie z założeniami Master Planu dla Warszawy dokumentacja projektowa przebudowy linii średnicowej będzie uzupełniona o nowe łącznice kolejowe. Będą wykonane projekty dwutorowych linii z Warszawy Wschodniej w kierunku Gdańska oraz Białegostoku.

– Chcemy, aby przebudowa linii średnicowej w stolicy uwzględniła potrzeby komunikacyjne podróżnych i mieszkańców, dlatego wprowadziliśmy do projektu m.in. dwa dodatkowe przystanki oraz nowe łącznice kolejowe. Sądzę, że również miasto przy odpowiednim zaangażowaniu może dzięki naszej inwestycji, dodatkowo przeprowadzić rozwiązania poprawiające komunikację – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wartość podpisanej w kwietniu umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z konsorcjum Torprojekt Sp. z o. o. i Kuryłowicz & Associates Sp. z o. o. na zamówienie podobne i aneksów do umowy podstawowej „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: "Prace na linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia" to 16 mln zł (netto). Łączna wartość umowy podstawowej z 2018 roku i umowy podobnej z kwietnia br. to około 40 mln złotych. Zakończenie prac projektowych planowane jest do końca 2022 roku.