W Warszawie rusza budowa nowej trasy tramwajowej

W Warszawie 5 marca rozpocznie się budowa nowej trasy tramwajowej. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu będą polegały na zwężeniu ul. M. Kasprzaka.

REKLAMA

Tramwajarze wybudują ok. 2,3 km nowych torów między ulicami Wolską i Skierniewicką oraz zmodernizują ok. 1,2 km istniejącego torowiska w ciągu Wolskiej i M. Kasprzaka. Wybudowane zostaną nowe przystanki przy ul. Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy ul. J.K. Ordona. Nowa trasa zapewni szybki dojazd do stacji metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ.

Budowa nowej trasy ma się zakończyć w 2023 roku. Wykonawca ma 20 miesięcy na realizację zadania od podpisania umowy(otwiera się w nowej karcie) w październiku ubiegłego roku.