W Warszawie rusza konkurs architektoniczny na pawilon dla bezdomnych kotów

Warszawa ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczną pawilonu dla bezdomnych kotów, który ma powstać w Wawrze. Nowy, czterokrotnie większy obiekt zapewni podopiecznym Schroniska na Paluchu więcej przestrzeni oraz profesjonalną opiekę i leczenie w komfortowych warunkach.

Przyszły budynek będzie w stanie przyjąć maksymalnie 300 dorosłych kotów.

W strefie dla zdrowych zwierząt powstaną sale z wybiegami zewnętrznymi.

W obiekcie utworzone zostaną także m.in. sale do kwarantanny czy szpital.

Dogodne miejsce do pracy i opieki nad zwierzętami zyskają także weterynarze i wolontariusze.

W kociarni zaplanowano m.in. profesjonalne gabinety weterynaryjne, sale operacyjne, laboratorium, pracownię diagnostyki obrazowej czy salę do intensywnej opieki.

Termin składania prac w konkursie mija 13 października br. Poza zaproszeniem do negocjacji dla zwycięzców konkursu przewidziano również nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik br. Umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana do końca roku. Przyszły projektant będzie miał 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji. Ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na prace budowlane dla kociarni planowane jest na II połowę 2023 r., a zakończenie całej inwestycji na 2025 r.

Nowa kociarnia

Budynek będzie funkcjonował jako filia warszawskiego Schroniska na Paluchu. Wraz z powstaniem nowej kociarni placówka we Włochach będzie stanowiła przestrzeń wyłącznie dla psów. Dotychczasowy budynek przy ul. Paluch 2 jest za mały, aby zapewnić odpowiedni komfort wszystkim przebywającym tam bezdomnym zwierzętom. Rozbudowa obecnego obiektu dla kotów, z uwagi na ścisłą zabudowę, byłaby technicznie i organizacyjnie trudna do realizacji. Sytuacji nie rozwiązałaby również budowa nowej kociarni w miejscu obecnej.

Obiekt w Wawrze będzie czterokrotnie większy niż dotychczasowa przestrzeń dla kotów w Schronisku na Paluchu. W nowym budynku koty będą miały zapewnioną opiekę i leczenie w spokojnych warunkach – bez obcych zapachów i hałasu powodowanego szczekaniem psów. To z kolei będzie pozytywnie wpływać na socjalizację kotów. Na zwiększenie komfortu czworonogów wpłynie również bliskość terenów leśnych.