W Warszawie rusza nowa inwestycja. Będą domki dla owadów i solarne ławki

W Warszawie powstaje nowe osiedle przyjazne dla ludzi i środowiska. Będzie na nim zieleń zaprojektowana przez architektów krajobrazu, budki dla ptaków i solarne ławki. Osiedle wpisze się w koncepcję 15-minutowego miasta.

Grupa Robyg rozpoczęła w Warszawie nową inwestycję – Praga Piano – w ramach której powstaną niskie, czteropiętrowe budynki z podziemnymi garażami.

Na osiedlu powstanie stacja ładowania aut elektrycznych, a dodatkowo będzie możliwość montażu indywidualnych ładowarek w hali garażowej, zewnętrzne stojaki na rowery i miejsca do ich przechowywania w hali garażowej.

Teren wokół budynków został zaprojektowany przez architektów krajobrazu, z dużym nasyceniem zieleni.

Na osiedlu będą domki dla owadów i budki dla ptaków, antysmogowe chodniki i solarne ławki.

15-minutowe i ekologiczne

„Osiedle Praga Piano wpisuje się w koncepcję miast 15-minutowych, które oznaczają mieszkanie w takiej lokalizacji, aby wszędzie było blisko. Trend ten zyskuje na popularności również ze względów ekologicznych, które promują poruszanie się pieszo lub na rowerze. Na osiedlu będą zainstalowane panele fotowoltaiczne zasilające w energię części wspólne, oświetlenie LED, zaprojektowano także atrakcyjne tereny zielone. Osiedle będzie ogrodzone, zapewnione będzie bezpieczeństwo, ochrona i monitoring. Wszystkie mieszkania będą wyposażone w Smart House firmy Keemple” – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie ROBYG.

Lokalizacja inwestycji zadowoli wszystkich, którzy cenią sobie spokojną okolicę, ale też nie chcą tracić czasu na dojazdy. Sprawną komunikację zapewnią liczne linie autobusowe i tramwajowe, a planowaną stację III linii metra od osiedla będzie dzieliło jedynie 300 metrów.

Na przestrzeni ostatnich lat Praga Południe została objęta miejscowym planem rewitalizacji i stopniowo przywracana jest jej tożsamość. Tereny po fabrykach zyskują nowy charakter dzięki transformacji ich w modne miejsca spotkań, powstają nowe kawiarnie, osiedla mieszkaniowe, budowane są nowe ulice, zaś stare są modernizowane.

Na Pradze Południe znajduje się też jeden z największych zabytkowych parków Warszawy – Park Skaryszewski wraz z Jeziorkiem Kamionkowskim. Zajmuje ponad 55 hektarów i jest idealnym miejscem na rodzinne spacery, czy wypady ze znajomymi.

Przyjazne dla ludzi i natury

W standardzie, bez dodatkowych opłat, Robyg oferuje Smart House by Keemple – inteligentny system, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji, ładowarki aut elektrycznych, panele fotowoltaiczne i oświetlenie LED, energooszczędne, nowoczesne windy, z możliwością odzyskiwania energii elektrycznej, funkcjonalne i doskonale doświetlone mieszkania, wysokie nawet do 2,7 m, duże okna trzyszybowe o wysokiej izolacji termicznej z możliwością zastosowania filtra antysmogowego oraz antywłamaniowe drzwi wejściowe z podwyższoną izolacją akustyczną. Stosowane materiały wykończeniowe są bezpieczne dla zdrowia i posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty ekologiczne.

Dodatkowo Robyg tworzy bezpieczne miejsca gniazdowania – domki dla owadów i budki dla ptaków, kładzie chodniki z kostki antysmogowej która korzystnie wpływa na redukcję szkodliwych substancji w powietrzu i montuje ławki solarne, które pozyskują energię słoneczną i umożliwiają ładowanie telefonu.

Części wspólne w budynkach są eleganckie i mają indywidualnie zaprojektowany wystrój wzbogacony przez lustra, tapety, fototapety, panele, czy stylowe oświetlenie. Duże wrażenie robi indywidualnie zaprojektowane, reprezentacyjne lobby wejściowe, wykończone materiałami wysokiej jakości.