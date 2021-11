W Warszawie rusza renowacja historycznej kamienicy

W grudniu ruszają prace budowlane przy kompleksie budynków Nowogrodzka/Św. Barbary w Warszawie, stanowiących ważny pod względem historycznym obszar stolicy.

Zeitgeist Asset Management rozpocznie w grudniu prace renowacyjne kamienicy przy ul. Św. Barbary 6/8 w Warszawie.

Kompleks zabudowań u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Św. Barbary stanowi niezwykle istotny pod względem historycznym obszar Warszawy. Bryła gmachu dawnej poczty uznawana jest za jeden z najlepszych projektów modernistycznych w Polsce.

Za projekt architektoniczny i renowację budynku 6/8 odpowiada Grupa 5 Architekci, natomiast za projekt wnętrz odpowiada firma Tétris.

Restaurowany budynek 6/8 stanowi pierwszy etap prac. Następnym będzie renowacja sąsiedniej kamienicy, mieszczącej się przy ul. Św. Barbary 2a.

Zeitgeist Asset Management, firma specjalizująca się w usługach deweloperskich i zarządzaniu aktywami dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, rozpocznie w grudniu prace renowacyjne kamienicy przy ul. Św. Barbary 6/8. Budynek ten jest częścią kompleksu nieruchomości w ścisłym centrum stolicy, który firma odkupiła od Orange w 2019 r. Restaurowana kamienica zostanie przeznaczona na mieszkania do wynajęcia oraz lokale usługowe.

- Inwestujemy w wiekowe nieruchomości, by nadać im nowe życie. Z uwagi na lokalizację budynków w samym sercu Warszawy, ofertę apartamentów na wynajem przy ul. Św. Barbary będziemy kierować do osób, które cenią sobie dobry standard w świetnej lokalizacji, zarówno pod kątem życia rozrywkowego, jak i bliskiej odległości do wielu ważnych punktów w mieście. Spośród planowanych 41 mieszkań aż 24 to kawalerki, pozostałe to mieszkania dwu i trzypokojowe - mówi Peter Noack, współzałożyciel i CEO Zeitgeist Asset Management.

Kompleks zabudowań u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Św. Barbary, o powierzchni najmu ponad 48 tysięcy metrów kwadratowych, stanowi niezwykle istotny pod względem historycznym obszar Warszawy. Bryła gmachu dawnej poczty uznawana jest za jeden z najlepszych projektów modernistycznych w Polsce, stąd celem ich rewitalizacji jest przywrócenie nieruchomościom dawnego blasku.

Ukłon w stronę historii miasta

Budynki te tworzone były z bardzo konkretnymi założeniami, w stylu epoki. Kamienice od strony ul. Św. Barbary są przedłużeniem gmachu Telefonów Międzymiastowych i Urzędu Pocztowego, który zaprojektowany został jako skrajnie modernistyczny, w latach 30. dwudziestego wieku. Obecnie zadaniem jest przywrócenie pierwotnej tkanki zewnętrznej tam, gdzie to możliwe. Wprowadzone zostaną jedynie drobne zmiany, jednak całościowy wygląd fasady zbliżony będzie do historycznego oryginału. Uwidocznione będą także oryginalne barierki i balustrady balkonowe oraz stary podział okienny. Istotną zmianą będzie natomiast przekształcenie parteru narożnika budynku pod lokal usługowy, który zwiększy publiczną atrakcyjność tego miejsca.