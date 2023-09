W Warszawie stanął symboliczny mur

W Warszawie u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, w miejscu dawnej granicy getta stanął symboliczny mur – instalacja.

U zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie stanęła instalacja przedstawiająca symboliczny mur upamiętniający tragiczne historie Żydów i Żydówek zamkniętych w getcie.

Z jednej strony muru znajduje się lustro weneckie; druga strona to tradycyjne lustro, w którym odbijają się przechodzący.

Instalację „Dwie strony muru” przygotowało Muzeum POLIN.

W 1940 r. w Warszawie stanął mur getta, który stał się symbolem opresji i brutalnej siły wymierzonej w bezbronnych ludzi. W tym roku minęło 80 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. By przywołać pamięć tych tragicznych wydarzeń u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej stanął symboliczny mur – instalacja.

Tacy sami jak ci, którzy żyli i ginęli w getcie. Czas poznać ich historie. Historie ocalałe z morza ognia – głosi napis skierowany do przechodniów na dawnej granicy getta u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Celem instalacji „Dwie strony muru” przygotowanej przez Muzeum POLIN jest przypomnienie historii setek tysięcy Żydówek i Żydów zamkniętych w getcie. To symboliczny mur, z którego jednej strony znajduje się lustro weneckie pozwalające obserwować to, co dzieje się za murem. Druga strona to lustro, w którym odbijają się przechodzący i obserwujący ludzie.

W Warszawie u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, na dawnej granicy getta stanął symboliczny mur – instalacja. fot. Maciek Jazwiecki

Instalacja „Dwie strony mury” połączona jest także z premierą podcastu „Jakby nas ziemia pochłonęła” autorstwa pisarki i dziennikarki Katarzyny Kobylarczyk. Podcast, opracowany na podstawie pamiętników osób ukrywających się w trakcie powstania, to wzruszający reportaż literacki w sześciu odcinkach. Przeplatają się w nim losy sześciu bohaterów walczących o przetrwanie podczas powstania w getcie warszawskim: Stelli Fidelseid, Mieczysława Barucha Goldmana, Anonimowej dziewczyny z bunkra przy ul. Miłej, pana Maura, Łukasza Menesa oraz Krystyny Budnickiej.

Wszyscy oni są również bohaterami wystawy „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim”, prezentowanej w Muzeum POLIN do 8 stycznia 2024 r.