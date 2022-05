W Warszawie trwa budowa biurowca projektu Grupy 5. Zasila ją energia wiatrowa!

Na warszawskim Mokotowie powstaje biurowiec, którego budowa jest w pełni zasilana ze źródeł odnawialnych. Mowa o budynku Lakeside realizowanym przez Atenor i zaprojektowanym przez Grupa 5 Architekci.

100% prądu zużywanego w trakcie budowy warszawskiej inwestycji biurowej należącej do spółki Atenor, pochodzi z elektrowni wiatrowych.

Zrównoważony projekt Lakeside wcześniej uzyskał już też precertyfikację BREEAM na poziomie Outstanding i WELL na poziomie Gold.

Za projektem budynku stoi Grupa 5 Architekci.

Budowa biurowca Lakeside na warszawskim Mokotowie, jest w pełni zasilana czystą energią z odnawialnych źródeł. Budynek uzyskał certyfikat E.ON Polska S.A. potwierdzający zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z instalacji OZE tj. lądowych farm wiatrowych. Spółka Atenor już na etapie realizacji inwestycji z odpowiedzialnością podchodzi do kwestii zrównoważonego budownictwa, co pozwala ograniczyć ślad węglowy i tworzyć przestrzenie przyjazne dla ludzi i środowiska.

Oddanie do użytku inwestycji planowane jest na IV kw. 2023 r. Generalnym wykonawcą projektu jest firma PORR. Za komercjalizację biurowca Lakeside odpowiada międzynarodowa firma doradcza JLL.

Atenor ustanowił własną ścieżkę polityki zrównoważonego rozwoju i w pełni zintegrował ją z globalną strategią firmy. Projekt Lakeside jest wyrazem tych ambicji. Uzyskana wcześniej precertyfikacja BREEAM i WELL dla budynku Lakeside, w połączeniu z gwarancją wykorzystania czystej energii już na etapie budowy, potwierdzają, że inwestycja ta tworzy wartość dodaną dla społeczeństwa i środowiska.

- Zrównoważone podejście spółki Atenor do architektury i budownictwa, a co za tym idzie, także bazowanie na najwyższych standardach jakościowych, pozwala nam na kształtowanie tkanki miejskiej z myślą o dzisiejszych i przyszłych potrzebach mieszkańców. W naszych projektach koncentrujemy się na komforcie, zdrowiu i dobrostanie użytkowników zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego. Dlatego niezwykle ważna była dla nas możliwość ograniczenia śladu węglowego już na etapie budowy Lakeside, o czym świadczy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nasze działania są naturalną konsekwencją przyjętej przez nas strategii uwzględniającej czynniki ESG, którą kierujemy się we wszystkich naszych europejskich inwestycjach - komentuje Sven Lemmes, Executive Officer, Atenor.

Biurowiec Lakeside powstaje w południowej części Mokotowa. Jego unikatowość podkreśla wyjątkowa architektura i usytuowanie budynku nad jeziorem, w otoczeniu zieleni. Budynek biurowy klasy A oferuje ok. 24 000 mkw. powierzchni i jest doskonale skomunikowany, dzięki lokalizacji w sąsiedztwie ulic Puławskiej i Rzymowskiego, w pobliżu pętli tramwajowej. Od stacji Metro Wilanowska dzielą go zaledwie trzy przystanki. Budynek Lakeside został zaprojektowany przez Grupę 5 Architekci.