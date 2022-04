W Warszawie wystartowała ekologiczna inwestycja bez barier spod kreski Kulczyński Architekt

Pod koniec marca Skanska rozpoczęła budowę apartamentowca Solen Kabaty projektu Kulczyński Architekt. Inwestycja będzie certyfikowana w systemie BREEAM oraz odznaczeniem „Obiekt bez barier”, przyznawanym przez Fundację Integracja.

Solen Kabaty to prestiżowa inwestycja mieszkaniowa tuż obok Lasu Kabackiego, w południowej części Warszawy.

Pod koniec marca deweloper rozpoczął kolejną fazę realizacji projektu – budowę apartamentowca, która zakończy się w I kwartale 2024 roku.

Za projekt inwestycji odpowiada pracownia Kulczyński Architekt, a nad realizacją budynku czuwa spółka mieszkaniowa Skanska wraz z generalnym wykonawcą – Skanska S.A.

Solen Kabaty jest wyjątkowym budynkiem mieszkalnym w portfolio Skanska. W ramach projektu, deweloper wybuduje 102 przestronne mieszkania o metrażach od 44 do 130 m kw., z balkonami lub z prywatnymi ogródkami. Do niektórych lokali będzie przynależała również dodatkowa powierzchnia użytkowa na dachu (będą do niej prowadziły schody zewnętrzne). Inwestycja będzie certyfikowana w systemie BREEAM oraz odznaczeniem „Obiekt bez barier”, przyznawanym przez Fundację Integracja.

- Rozpoczęliśmy budowę inwestycji Solen Kabaty, która budzi duże zainteresowanie m.in. wśród miłośników życia na Ursynowie, ceniących sobie spokój, bliskie sąsiedztwo rezerwatu przyrody, dobre skomunikowanie dzielnicy z centrum miasta oraz rozwiniętą infrastrukturę publiczną – w tym przedszkola, szkoły, sklepy, placówki medyczne i wiele innych – mówi Marta Lewandowska, Project Manager inwestycji Solen Kabaty w spółce mieszkaniowej Skanska. – Aktualnie jesteśmy na etapie prowadzenia prac ziemnych. Mimo obecnej sytuacji, projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem – dodaje.

Zjawiskowa architektura

Za projekt Solen Kabaty odpowiada warszawska pracownia – Kulczyński Architekt. Budynek będzie charakteryzował się ponadczasową elegancją i dekoracyjną nadwieszoną częścią budynku – opartą na filarach. To rozwiązanie, które z jednej strony stanowi o architektonicznej unikalności projektu, a z drugiej – pozwoliło inwestorowi na spełnienie założeń planu zagospodarowania przestrzennego.

Do wykończenia budynku deweloper wykorzysta materiały najwyższej jakości – m.in. duże drewniane okna z dodatkowymi naświetlami, a w wybranych mieszkaniach – przeszklenia sięgające od podłogi aż po sufit; perforowaną blachę, a także drewnopodobne płyty w postaci wewnętrznych portali drzwiowych oraz przestrzennej ściany w lobby.

„Elastyczne” rozkłady mieszkań

Większość mieszkań w Solen Kabaty będzie lokalami o dużych metrażach – powyżej 100 m kw. Dzięki temu niestandardowemu rozwiązaniu projektowemu, właściciele bardzo łatwo będą mogli zmienić aranżację mieszkań i dopasować ich układy do swoich potrzeb. To wyjątkowe podejście do architektury, które sprawi, że Solen Kabaty będzie unikalnym budynkiem mieszkalnym na mapie Ursynowa.

Sąsiedzka integracja

Na terenie inwestycji powstanie prywatny ogród, w którym pojawią się rodzime gatunki roślin oraz budki dla ptaków i owadów. Przewidziano również dwie strefy rekreacyjne, połączone z terenowym placem zabaw – dla młodszych i dla starszych dzieci. Teren przeznaczony do zabawy będzie połączony z częścią piknikową oraz z siłownią.

W projekcie uwzględniono również udogodnienia dla cyklistów. W garażu podziemnym znajdą się wieszaki rowerowe, a na zewnątrz budynku – stojaki, które umożliwią mieszkańcom wygodne przechowywanie swoich jednośladów.

Panele fotowoltaiczne i zbiorniki retencyjne

Na dachu budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, wytwarzające energię do zasilania części wspólnych w apartamentowca. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie kosztów zużycia prądu, które będą ponosili wszyscy mieszkańcy inwestycji.

Deweloper zadbał również o racjonalne wykorzystanie wody deszczowej – będzie ona magazynowana w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywana do podlewania zieleni.



Solen Kabaty z certyfikatem BREEAM

Budynek Skanska będzie posiadał odznaczenie BREEAM, stanowiące gwarancję ekologiczności apartamentowca oraz zrównoważonego podejścia dewelopera do całego procesu budowlanego. Certyfikat BREEAM jest też dla nabywców podstawą do starania się o tzw. Zieloną Hipotekę – czyli kredyt z najkorzystniejszymi na rynku warunkami i oprocentowaniem.

Inwestycja bez barier architektonicznych

Solen Kabaty to inwestycja, która powstaje przy ścisłej współpracy z Fundacją Integracja. Budynek będzie certyfikowany odznaczeniem “Obiekt bez barier”. Warto wspomnieć, że do tej pory uzyskało go jedynie kilka budynków mieszkalnych w Polsce, a większość z nich to właśnie inwestycje Skanska.

Certyfikat oznacza, że co najmniej 40% mieszkań Solen Kabaty będzie miało możliwość przystosowania ich do potrzeb m.in. osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziećmi.