W warszawskich Włochach powstają mikroapartamenty

W Warszawskich Robyg buduje mikroapartamenty Modern Space R. Lokale będą miały metraż od 17,21 do 39,94 mkw, a w budynkach planowane są także lokale usługowe, sklepy i centrum medyczne.

Grupa Robyg otrzymała pozwolenie na budowę Modern Space R w warszawskich Włochach. Obejmie on 189 lokali o metrażach od 17,21 mkw do 39,94 mkw. Zakończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2022. Mikroapartamenty Modern Space w sąsiedztwie projektu City Sfera to doskonała inwestycja pod względem lokowania kapitału – pierwsza oferta mieszkań w Warszawie, w najbardziej poszukiwanym małym metrażu, z tak wysokim standardem wykończenia i pakietem usług dodatkowych.

W 2 budynkach Modern Space znajdą się 402 lokale o metrażach od 17 – 39 mkw. Na parterze planowane są lokale usługowe i sklepy, a na pierwszym piętrze przestrzeń przeznaczona m.in. na Centrum Medyczne. Recepcja z portierem, monitoring i ochrona zapewnia bezpieczeństwo, a strefa ogólnodostępnych usług (pralnia, suszarnia, fitness, strefa biurowa) podnoszą standard inwestycji i stanowią o jej wyjątkowości.