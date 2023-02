W warszawskim parku zrekonstruowano historyczne poidełko z lat 30. XX wieku

W zabytkowym Parku im. Stefana Żeromskiego w Warszawie stanęło poidełko będące odtworzeniem modernistycznego obiektu z lat 30. XX wieku. Projekt rekonstrukcji stworzyła pracownia Woźnicki Zdanowicz Architekci.

Przywrócenie mieszkańcom poidełka w oryginalnej formie to jeden z elementów prac mających na celu modernizację zabytkowego parku.

Projekt rekonstrukcji stworzyła pracownia Woźnicki Zdanowicz Architekci.

Poidełko zostanie uruchomione wiosną.

Jedna z ozdób żoliborskiego parku, zniszczona podczas wojny, odzyskała przedwojenną formę według projektu Stanisława Bukowińskiego. W ramach rekonstrukcji odtworzono granitowe bloki, instalację wewnętrzną, misę, napisy i plakietkę ze stylizowanym herbem Warszawy. Na herbie umieszczono syrenkę według projektu znanego przedwojennego artysty Henryka Grunwaldzkiego.

Zgodnie z oryginalną formą poidełko swoim rozmiarem jest przede wszystkim przystosowane do potrzeb dzieci. Znajduje się w tej samej lokalizacji, co przed wojną – przy skrzyżowaniu ul. Mierosławskiego i Mickiewicza, w pobliżu placu zabaw.

Prace nadzorowane były przez ZZW, a wykonano je w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego.

Zrekonstruowane modernistyczne poidełko w Parku im. S. Żeromskiego w Warszawie, fot. materiały ZZW

Historia modernistycznego poidełka

Modernistyczne w formie poidełko było jednym z kilku podobnych obiektów oddanych do użytku w 1936 r. z okazji jubileuszu 50-lecia uruchomienia wodociągów warszawskich. Przetrwało najprawdopodobniej do wybuchu Powstania Warszawskiego. Inne poidełka np. w Parku Sowińskiego czy na Skwerze Grotowskiego przetrwały do dziś. Po wojnie poidełko w żoliborskim parku postawiono w formie kamiennej misy postawionej na postumencie (poidełka o takim samym kształcie znajdziecie m.in. w Parku Praskim czy Ujazdowskim).

Przywrócenie mieszkańcom poidełka w oryginalnej formie to jeden z elementów prac mających na celu modernizację zabytkowego Parku im. S. Żeromskiego – w 2022 r. odnowiliśmy tam plac zabaw i została otwarta nowa toaleta automatyczna.

Prace w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wykonała firma TENEO Piotr Gregorczyk, po uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Projekt rekonstrukcji stworzyła pracownia Woźnicki Zdanowicz Architekci. Skorzystano z zachowanych materiałów źródłowych, w tym projektów pozyskanych z archiwum MPWiK, nielicznych fotografii obiektu oraz innych dostępnych przekazów.