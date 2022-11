W województwie lubelskim otwarto kolejne dwa dworce. Są architektonicznie dostępne i przyjazne środowisku

Otwarto nowe dworce Świdnik Miasto i Kanie. Zbudowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych obiekty oferują nowoczesną i dostępną architekturę przyjazną środowisku.

Dworce Świdnik Miasto i Kanie to nowoczesne budynki zrealizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiej koncepcji PKP S.A. Odznaczają się one prostą, geometryczną i nowoczesną bryłą z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej.

Funkcjonalnie budynki są podzielone na dwie części przykryte wspólnym zadaszeniem. W pierwszej z nich mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Urządzono go zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze w jasnej kolorystyce, z dużym dostępem światła dziennego, dostającego się do wnętrza przez wielkoformatowe szklane witryny.

Poczekalnię wyposażono w ławki, gabloty, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, system informacji głosowej oraz zegar. Jest ona również w pełni klimatyzowana. W jej sąsiedztwie znajduje się toaleta, natomiast w drugiej części każdego z dworców mieści się niewielka przestrzeń na wynajem. Pod zadaszeniem, które przykrywa obie części, zlokalizowano również stojaki rowerowe (w każdej lokalizacji pomieszczą one po 28 jednośladów) wraz ze stacjami naprawy rowerów.

Dworce są niemal identyczne, ale różni je wygląd elewacji. W Świdniku jest ona wykończona wielkoformatowymi płytami w kolorze białym i melanżowo-szarym. Natomiast w Kaniach dominuje okładzina przypominająca wyglądem cegłę, co jest nawiązaniem do wyglądu historycznego budynku dworca.

– Świdnik Miasto i Kanie to odpowiednio 3. i 4. dworzec, który otworzyliśmy dla podróżnych w województwie lubelskim w tym miesiącu. Są to obiekty nowoczesne, komfortowe i dostępne dla wszystkich podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, dlatego jestem przekonany, że spełnią one oczekiwania wszystkich osób korzystających z usług kolei – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.