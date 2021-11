W Wola Park otwarto ekologiczne Miejsce Aktywności Lokalnej

W Wola Park odbyło się oficjalne otwarcie Współdzielnika - jedynego takiego miejsca w Polsce. W centrum handlowym powstało Miejsce Aktywności Lokalnej oparte o zasady m.in. gospodarki obiegu zamkniętego, współdzielenia i ekologii.

W warszawskim Wola Parku odbyło się oficjalne otwarcie Współdzielnika, pierwszego i zarazem jedynego w Polsce ekologicznego Miejsca Aktywności Lokalnej, znajdującego się w centrum handlowym.

Od 6 listopada mieszkańcy Warszawy będą mogli się tam spotykać, spędzać wolny czas oraz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności związane z życiem w duchu świadomej konsumpcji i zero waste.

Mieszkańcy Warszawy będą mogli odwiedzać Współdzielnik już od 6 listopada, by zdobywać wiedzę, wymieniać się rzeczami i naprawiać je, tak aby żyć w sposób bardziej przyjazny dla planety.

Współdzielnik powstał, aby ograniczyć ilość wyrzucanych przedmiotów, uczyć w jaki sposób możemy samodzielnie je naprawiać i wtórnie wykorzystywać.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz i instytucji miejskich, w tym Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra, Dyrektorka-Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni UM Warszawa Justyna Glusman oraz Burmistrz Dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski, jak również eksperci i inicjatorzy projektu.

O Współdzielniku

We Współdzielniku będzie działał darmowy sklep zgodny z ideą ekonomii obiegu zamkniętego. Każdy będzie mógł do niego przynieść niepotrzebne rzeczy i zabrać to, co może mu się przydać. W przestrzeni Współdzielnika znajdzie się również Jadłodzielnia z lodówką i szafkami. Tutaj będzie można dzielić się żywnością i ratować produkty spożywcze przed zmarnowaniem. Do dyspozycji osób odwiedzających Współdzielnik będzie również warsztat naprawczy, przy którym będzie można naprawiać sprzęty codziennego użytku.

Współdzielnik zadba także o rośliny. W specjalnym Sanatorium dla roślin przywracane będą do życia rośliny doniczkowe będące w kiepskiej kondycji. Mieszkańcy będą mogli je "zaadoptować". W budowaniu świadomości ekologicznej i klimatycznej pomogą warsztaty i spotkania edukacyjne organizowane w sali warsztatowej.

Każdy odwiedzający Współdzielnik będzie mógł wygodnie usiąść i odpocząć, robiąc sobie przerwę od załatwiania spraw w Strefie relaksu.