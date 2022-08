W zabytkowej kamienicy pod Wawelem powstanie unikalny hotel. To projekt BXB Studio

Na terenie nadwiślańskich bulwarów, tuż pod Wawelem, przy ul. Powiśle 10 w Krakowie stoi zabytkowa kamienica, która lata świetności ma już dawno za sobą. Biuro architektoniczne Bogusława Barnasia, BXB Studio, podjęło się rewitalizacji tego obiektu na rzecz hotelu dla firmy Epol Holding.

W popadającej ruinie kamienicy pod krakowskim Wawelem powstanie butikowy hotel.

Obiekt realizuje firma Epol Holding.

Trudnego zadania rewitalizacji podjęła się wielokrotnie nagradzana pracownia BXB Studio.

Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowej kamienicy przy ulicy Powiśle 10 w Krakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Wawelskiego to bardzo odpowiedzialne zadanie, które jednocześnie jest dużą szansą na wprowadzenie nowej jakości waterfrontu nadwiślańskiego w centrum dawnej stolicy Polski.

Na zlecenie Epol Holding, pracownia BXB Studio rozpoczęła prace projektowe w zabytkowym budynku. Obiekt powstał w ok. 1900 roku i był pierwszą kamienicą w obecnej pierzei ulicy Powiśle. Był to budynek o wysokich walorach estetycznych, bogaty w ornamentykę i liczne zdobienia, wykończony piękną czerwoną cegłą oraz skontrastowanymi elementami o jasnych kolorach.

W roku 1930 kamienica została nadbudowana niższą od istniejących kondygnacją, prawdopodobnie przeznaczoną dla lokalnych rybaków lub robotników. W wyniku tej przebudowy straciła cały swój blask, zniknęły zdobienia, cegła została pokryta tynkiem, zaś proporcje uległy wyraźnemu zaburzeniu. Budynek zatracił piękno z trudem wypracowane przez twórców pierwotnego założenia.

Na zlecenie Epol Holding, pracownia BXB Studio rozpoczęła prace projektowe w zabytkowym budynku. Obiekt powstał w ok. 1900 roku i był pierwszą kamienicą w obecnej pierzei ulicy Powiśle, fot. mat. pras.

W kolejnych latach w pierzei ulicy Powiśle powstawały kamienice w odrębnych stylach architektonicznych, jak również w zupełnie innej skali.

Gdzie nowe rodzi się na miejscu starego

- Zdecydowaliśmy się przywrócić pierwotny blask i piękne proporcje projektowanej kamienicy, używając zabiegów projektowych adekwatnych do aktualnych czasów, kontekstu miejsca, wartości historycznej oraz możliwości współczesnej technologii. Rewitalizacja zakłada przywrócenie pierwotnej cegły i historycznych zdobień, oraz likwidację niedbale nadbudowanej ostatniej kondygnacji w latach późniejszych, dzięki czemu kamienica odzyska pierwotny wygląd z roku 1900. W ten sposób zostaną odtworzone proporcje oraz niebywała wartość architektoniczna i historyczna - mówią architekci z pracowni BXB Studio.

W parterze architekci zaproponowali zlokalizowanie restauracji oraz recepcji hotelowej. Główne wejście do budynku, zlokalizowane w tym samym miejscu, w którym jest obecnie, otwiera gości na wewnętrzny przeszklony pasaż, który przenosi ich na zielony dziedziniec oficyny, fot. mat. pras.

W parterze architekci zaproponowali zlokalizowanie restauracji oraz recepcji hotelowej. Główne wejście do budynku, zlokalizowane w tym samym miejscu, w którym jest obecnie, otwiera gości na wewnętrzny przeszklony pasaż, który przenosi ich na zielony dziedziniec oficyny. Projektanci pozostawili nienaruszone historyczne schody, jak również historyczne ściany nośne kamienicy, minimalizując do minimum prace budowlane w tej części budynku. Będąca w opłakanym stanie oficyna zostanie przebudowana z zastosowaniem technologii CLT (Cross Laminated Timber).

- Nasz projekt to propozycja odsłonięcia historii poprzez transparentną, w pełni przeszkloną fasadę parteru, zaprojektowaną przy użyciu najnowszych, zaawansowanych technologii. Zaktywizowany parter stanie się ekspozycją muzealną, pokazującą odsłonięte historyczne mury oraz zabytkowe stropy. Odsłaniając fasadę parteru tworzymy nowy salon miejski, który pozwoli na wciągnięcie życia toczącego się na ulicy do wnętrza kamienicy - zaznaczają architekci.

W projekcie przewidziano również nadbudowę.

Nasz projekt to propozycja odsłonięcia historii poprzez transparentną, w pełni przeszkloną fasadę parteru, zaprojektowaną przy użyciu najnowszych, zaawansowanych technologii, fot. mat. pras.

- Nadbudowę kamienicy rozpoczynamy od zdefiniowania nowatorskiej struktury. Szukamy wątków typowo krakowskich, inspiruje nas lokalna architektura – Zamek Wawelski, gotyk, krakowskie kopuły, renesansowe krużganki oraz modernizm – staramy się scalić różne wątki historyczne i mnogość styli. Szukamy kontynuacji w procesie ewolucji architektury tego miasta. Projektujemy w obecnie najnowocześniejszej i ekologicznej technologii – konstrukcji drewna klejonego CLT, która pozwoli nam zminimalizować obciążenia konstrukcyjne historycznej substancji, jak również przenieść znaczną część prac z placu budowy do fabryki gdzie powstaną precyzyjne prefabrykaty zarówno dla nadbudowy jak i części oficyny - podkreślają twórcy projektu.

Bogusław Barnaś

W swojej ponad 20 letniej działalności projektowej szuka syntezy człowieka z naturą, łączy zakorzenioną od wieków tradycję z nowoczesnym zrównoważonym rozwojem. Czerpie inspiracje z rodzimych wzorców, odwołuje się do bogatej polskiej kultury, przetwarzając historyczne motywy w nowoczesny współczesny design.

Swój dorobek prezentował gościnnie na kilkudziesięciu wykładach i prezentacjach dla instytucji takich jak Uniwersytet Coventry w Wielkiej Brytanii, Międzynarodowy Kongres Architektury w Belgradzie, World Communication Forum Davos, Łódz Design Festival, 4Design Days.

Jest absolwentem dwóch uczelni, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Architektury Fachhochschule Muenster w Niemczech.

W grudniu 2009 roku założył interdyscyplinarną pracownię projektową BXBstudio, skupiając wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. u Normana Fostera – jednego z najwybitniejszych współczesnych architektów na świecie.

W latach 2012-2017 pracownik naukowy na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2014 roku zaliczony do grona 20 najbardziej utalentowanych młodych architektów świata wg wydawnictwa Wallpaper*. W 2015 roku znalazł się w gronie 15 najlepszych polskich architektów przed czterdziestką według Property Design. W roku 2018 otrzymał nagrodę „Architekci Małopolski 2017” za projekt Małopolskiej Chaty Podcieniowej oraz nagrodę PLGBC Green Building Awards za najlepszy projekt ekologiczny dla Eco Warsaw Tower. W roku 2019 ponownie nagrodzony przez PLGBC za Dom Symbiotyczny w kategorii najlepszy projekt ekologiczny. W 2021 projekt Małopolskiej Chaty Podcieniowej został zwycięzcą międzynarodowego konkursu Global Design Architecture Awards – Rethinking the Future jako jedyna realizacja z całego świata w tej kategorii. W tym samym roku za ten dom otrzymał również nagrodę German Design Award 2022 Special oraz The European Property Award, a wydawnictwo Property Design umieściło go na liście 10 najlepszych polskich architektów. W 2021 roku za projekt Polskiej Zagrody otrzymał nagrode Salonu Architektury przyznawaną przez Izbę Architektów.

W 2022 roku otrzymał podwójną nagrodę A’Design Award za projekt Chaty Podcieniowej oraz Polskiej Zagrody. Polska Zagroda otrzymała nominacje do Nagrody Roku SARP, znalazła się w finale World Architecture Festival Awards 2022 i wśród najlepszych budynków Dezeen Awards 2022.