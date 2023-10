W zabytkowej warszawskiej kamienicy powstało luksusowe SPA Sisley Paris. Jedyne w tej części Europy

W klimatycznej eklektycznej kamienicy na warszawskim przedmieściu powstało jedyne w tej części Europy luksusowe SPA marki Sisley Paris.

Salon łączy w sobie przestrzeń butiku poświęconą produktom do pielęgnacji urody marek Sisley oraz Hair Rituel by Sisley oraz, usytuowane na pierwszym piętrze, przestrzeń galerii i luksusowe spa.

Kompleksową realizację prac fit-out lokalu przy Mokotowskiej 57 powierzono spółce Reesco Retail.

Kompleksową realizację prac fit-out lokalu przy Mokotowskiej 57 powierzono spółce Reesco Retail, należącej do Grupy Reesco. Specjalistyczna wiedza w zakresie realizacji przebudów obiektów komercyjnych, a także bogate doświadczenie projektowe pozwoliły spełnić wysokie oczekiwania klienta i właściciela kamienicy.

Maison Sisley Warszawa, fot. mat. prasowe

Współpraca z Reesco Retail okazała się kluczowym elementem w osiągnięciu naszych celów, mimo licznych wyzwań towarzyszących realizacji projektu. Zabytkowa kamienica, będąca pod nadzorem konserwatora zabytków, stawiała przed nami niezwykle trudne zadania. Była to praca, która wymagała nie tylko fachowej wiedzy i umiejętności, lecz także głębokiego poszanowania dla historycznej wartości budynku – mówi Jolanta Szamocka, Dyrektor Generalny Sisley Polska.

Podróż w czasie

Opisując realizację Maison Sisley, warto wrócić do początków ubiegłego stulecia. Budynek został zaprojektowany i wybudowany w latach 1900-1904 dla hrabiego Rodryga Mroczkowskiego, od imienia którego wywodzi się oficjalna nazwa kamienicy. W trakcie wojny zniszczeniu uległy jedynie jej oficyny, dlatego mieszkańcy stolicy mogą dziś podziwiać jej unikatowy charakter.

Maison Sisley Warszawa, fot. mat. prasowe

Historia tego miejsca przemówiła także do rodziny d’Ornano, właścicieli marki Sisley, którzy właśnie tutaj postanowili otworzyć kolejną ekskluzywną przestrzeń. Nowy salon francuskiej marki o łącznej powierzchni 350 m kw. łączy w sobie przestrzeń butiku poświęconą produktom do pielęgnacji urody marek Sisley oraz Hair Rituel by Sisley, oraz usytuowane na pierwszym piętrze przestrzeń galerii i luksusowe spa. Wchodząc do Maison Sisley wkraczamy w wyjątkową przestrzeń, w której produkty i najwyższa jakość usług łączą się z zamiłowaniem rodziny d’Ornano do historii sztuki.

Spotkanie historii z nowoczesnością

Adaptacja wnętrza w zabytkowej kamienicy to wyzwanie, które wymaga harmonijnego połączenia nowoczesnych potrzeb i standardów z historycznym dziedzictwem budynku.

Niewątpliwie jednym z sukcesów, a jednocześnie trudnym zadaniem, okazało się przeniesienie zabytkowego pieca kaflowego. To nie tylko element architektoniczny, lecz także świadectwo historyczne, które miało ogromne znaczenie w zachowaniu unikalnego charakteru tego wnętrza. Patrząc w szerszej perspektywie na prace wykonane wewnątrz Maison Sisley, możemy mówić o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w kontekście wzmacniania wysiłków na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego – komentuje Lucyna Śliż, Członkini Zarządu Reesco Retail.

Ważnym aspektem tego projektu było również zachowanie autentyczności architektonicznej czy przestrzeganie rygorystycznych przepisów konserwatorskich.

Dzięki dokładności i pełnemu zaangażowaniu, udało nam się stworzyć harmonijną integrację części wspólnej budynku i przynależnej do niej powierzchni salonu. Między innymi wykonaliśmy dodatkowy przystanek windy, a także zamontowaliśmy ukryte w ścianie drzwi wychodzące na klatkę schodową – mówi Julia Wojewoda, Młodszy Koordynator Projektów w Grupie Reesco.

Międzynarodowa kooperacja

W Maison Sisley nic nie jest przypadkowe. Każdy element wystroju wnętrz czy dzieło sztuki zostały wyselekcjonowane przez samą hrabinę Isabelle d’Ornano, a wiele materiałów oraz elementów ozdobnych sprowadzono na specjalne zamówienie z całej Europy.

Przy realizacji tego projektu kluczowa okazała się zdolność naszego zespołu do dynamicznej reakcji na zmiany. Wszystkie modyfikacje na etapie wykonawstwa musiały być przez nas starannie omówione i skoordynowane za porozumieniem obu biur projektowych, w Polsce i w Hiszpanii, a także zespołu decyzyjnego z siedziby głównej Sisley w Paryżu – podkreśla Lucyna Śliż, Członkini Zarządu Reesco Retail.

W rezultacie udało się osiągnąć eklektyczną, a jednocześnie zrównoważoną estetycznie przestrzeń, która oddaje ducha czasu, a zarazem spełnia współczesne standardy. Efektowne połączenie starych i nowych elementów jest widoczne w każdym detalu, co czyni Maison Sisley miejscem wyjątkowym.