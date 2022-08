W zabytkowym budynku w Gdańsku powstaną lofty serwisowane. Tak będą wyglądać!

Montownia to część powstającej w Gdańsku dużej inwestycji mixed-use, Doki. W jej zabytkowym budynku powstaną po rewitalizacji lofty serwisowane wg. projektu Rayss Group.

Centrum Gdańska to jeden z najatrakcyjniejszych terenów w Polsce. Przywracana w nim do życia dzielnica Młode Miasto w najbliższych latach stanie się jedną z wizytówek aglomeracji, podobnie jak ma to miejsce w innych portowych miastach Europy. W jej sercu znajduje się Montownia, zabytkowy budynek z lat 30. XX wieku, w którym po rewitalizacji powstaną lofty serwisowane, stanowiące unikatową ofertę dla inwestorów. Dla zainteresowanych przygotowane zostały apartamenty pokazowe. Pierwszych gości Montownia powita już w kwietniu 2023 roku.

Zabytek w centrum miasta

Montownia, będąca dawną montażownią silników do łodzi podwodnych, stanowi integralny element Ddoków, wielofunkcyjnej inwestycji typu brownfield powstającej na postoczniowych, historycznie znaczących terenach, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności.

Znajdzie się tu mieszkaniowy kwartał zabudowy – Doki Living, z ponad 1000 apartamentów i lokali usługowych, realizowany – tak jak Montownia – przez Euro Styl, oraz część biurowa – Doki Office, za którą odpowiada firma Torus. W zabytkowym gmachu Montowni powstaje m.in. 114 unikatowych loftów serwisowanych, które są produktem inwestycyjnym o charakterze hotelowym.

- Nadajemy temu obszarowi nową funkcję. Ze względu na lokalizację, w centrum Gdańska, projekt ten idealnie wpisuje się w koncepcję 15-minutowego miasta. Sama Montownia to unikatowy architektonicznie, imponujący gmach, będący pod ochroną konserwatorską. Powstaną w niej m.in. lofty serwisowane, centrum konferencyjne oraz największy w Gdańsku food hall. Zakup apartamentu w atrakcyjnej lokalizacji, o takim potencjale historycznym, stanowi niewątpliwie doskonałą ochronę kapitału i daje przyjemność posiadania wyjątkowej przynoszącej zyski nieruchomości – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Montownia będzie przyciągać nie tylko mieszkańców Doki Living, ale także bliższej i dalszej okolicy, jak również turystów czy osoby przybywające do miasta w celach biznesowych. W pełni wyposażone lofty serwisowane w Montowni stanowią wygodne połączenie oferty hotelowej z niezależnością, którą dają funkcjonalnie zaprojektowane apartamenty z kompletnie wyposażonymi aneksami kuchennymi. Imponująca wysokość kondygnacji, sięgająca nawet 5 metrów, pozwoliła na stworzenie antresoli sypialnianych, dzięki czemu w każdym apartamencie komfortowo wypocznie nawet 4-6 osób. Do apartamentów prowadzić będzie przestronne lobby recepcyjne z 24-godzinną obsługą.

- Lofty będą profesjonalnie zarządzane przez specjalistów z naszej spółki operatorskiej, dbających nie tylko o maksymalne obłożenie, ale też o wysokiej jakości serwis. Nasze apartamenty mają powierzchnię dwukrotnie większą od typowych pokoi hotelowych, dzięki czemu mogą swobodnie pomieścić większą grupę osób, rodzinę z dziećmi czy przyjaciół, którzy wybrali się nad morze. Cechy naszych loftów pozwalają łączyć ofertę hotelową z domową niezależnością i prywatnością. Każdy z nich wyposażony będzie w system zarządzania energią, a także w inteligentny zamek umożliwiający otwieranie drzwi za pomocą smartfona – mówi Tomasz Albrycht, dyrektor generalny Montowni.

W budynku Montowni znajdą się również przestrzenie wspólne dla gości, takie jak sala biznesowa, czytelnia i pokój zabaw dla dzieci.

Sztuka w Montowni

Apartamenty będą stanowić połączenie industrialnego stylu z nowoczesnością.

- Po rewitalizacji widoczny stanie się oryginalny, galeryjny układ budynku. Przeszklony strop między parterem a kolejnymi piętrami ukazywać będzie wysoką, sięgającą aż do świetlika dachowego zieloną, roślinną ścianę. Zachowane, historyczne elementy wyposażenia obiektu będą starannie wkomponowane w nowe wnętrza. Części wspólne wzbogaci ambitna sztuka, a w loftach, na zdjęciach będzie można odnaleźć kawałek historii stoczni – mówi Łukasz Rayss, główny projektant, pracownia Rayss Group.

Między kondygnacjami zawieszonych zostanie 17 efektownych obiektów świetlnych o wielkości od 2 do 9 metrów, zaprojektowanych przez uznanego artystę Tomasza Krupińskiego. Z kolei ściany loftów zdobić będą unikatowe, wielkoformatowe zdjęcia w stoczniowym klimacie, których autorem jest Michał Szlaga, znany dokumentalista.

- Inwestycja wpisuje się w trend rewitalizacji zabytkowych budynków w historycznych centrach miast, czego dobrym przykładem jest elektrownia Battersea w Londynie. Takie obiekty przywracane są do użytku, z nowymi funkcjami i pięknymi aranżacjami, doskonale wpisując się w obraz nowoczesnych miast – dodaje Łukasz Rayss.

Dla zainteresowanych przygotowane zostały apartamenty pokazowe – aby mogli poczuć klimat, wyjątkowość miejsca i budynku. Montownia powita pierwszych gości hotelowych oraz restauracyjnych już w kwietniu 2023 roku.