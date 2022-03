W zabytkowym budynku w poznańskim parku Sołackim powstanie butikowy hotel. To projekt EV Architects

Nadchodzi nowa inwestycja poznańskim parku Sołackim. W dawnym obiekcie Meridian Grupa MTP stworzy restaurację i butikowy hotel Port Sołacz. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia EV Architects.

Park Sołacki jest wpisany do rejestru zabytków. Od ponad stu lat jest jednym z najbardziej znanych parków w Poznaniu. Od początku na jego terenie znajdowała się restauracja, mieszcząca się w budynku przeniesionym z Wystawy Wschodnioniemieckiej, która w 1911 roku odbywała się na terenie dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po latach obiekt wynajęła Grupa MTP, która planuje otworzyć tam restaurację i butikowy hotel Port Sołacz. Budynek jest obecnie remontowany.

Obecnie trwa intensywna pielęgnacja zieleni. Projekt zagospodarowania tego terenu uwzględnia utworzenie okien widokowych w kierunku ulicy Nad Wierzbakiem, remont alei parkowej i wygospodarowanie większej powierzchni pod zieleń okrywową od północnej części. Natomiast od strony południowej zwiększy się powierzchnia terenów zieleni - pojawią się tam byliny i trawy ozdobne. Usunięty będzie także fragment asfaltu. Dodatkowo zwężony zostanie wjazd do restauracji. Tutaj również zniknie część kostki betonowej na rzecz roślin. Pojawią się też nowe ławki.

W ramach projektu wykonawczego ZZM uwzględnił inwentaryzację roślinności rosnącej na terenie realizowanej inwestycji, ocenę zdrowotną drzew, zalecenia pielęgnacyjne, a także projekty gospodarki drzewostanem oraz zagospodarowania fragmentu parku w pobliżu powstającego Portu Sołacz.

To oznacza, że rośliny tam rosnące zostały szczegółowo zinwentaryzowane i objęte konkretnym planem pielęgnacyjnym. Analizie poddano 96 drzew, z czego dominującym gatunkiem był dąb szypułkowy. Pojawia się również klon pospolity i lipa drobnolistna. Na szczególną uwagę zasługuje wiązowiec zachodni, który rośnie przy południowej granicy parku, między wjazdem gospodarczym a głównym wejściem do dawnej restauracji Meridian. Inwentaryzacją objęto także 85 stanowisk krzewów. Stwierdzono również występowanie 2 gatunków pnących: powojnika oraz bluszczu pospolitego. Ta szczegółowa analiza pozwoliła określić zasoby roślinne parku i jego strukturę gatunkową oraz zaplanować program gospodarki drzewostanem. Pomoże to w utrzymaniu zieleni na terenie całego kompleksu w przyszłości.