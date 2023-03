W Zakopanem powstaje osada w hołdzie dla Witkiewiczówek. Ma być ekologicznie

Koncept Zakolovers tworzy w Zakopanem rekreacyjną osadę premium - Cyrhla Villas. Do współpracy zaproszono pracownię Mode:lina oraz pochodzącego z Toporowej Cyrhli architekta Stanisława Topora.

Twórcy Cyrhla Villas podkreślają, że nie jest to kolejna inwestycja skierowana do osób poszukujących atrakcyjnych nieruchomości w turystycznych lokalizacjach, ale przemyślany, rodzinny koncept mający stanowić hołd dla podhalańskiej kultury, natury oraz sztuki.

– Cyrhla Villas to mój “projekt życia” oparty na wieloletniej obserwacji lokalnego rynku nieruchomości, starannym poszukiwaniu malowniczej lokalizacji z dala od turystycznego zgiełku i w końcu, na moim osobistym uwielbieniu do kultury Podhala. Dlatego, realizując tę inwestycję, traktuję ją tak, jakbym tworzył tu własny, wymarzony dom. Chcę, by było to rodzinne, komfortowe miejsce wypoczynku kategorii premium - gdzie będziemy poprzez zabawę i szereg atrakcji zachęcać do odkrywania unikalnej, podhalańskiej kultury i przyrody. Z drugiej strony zależało mi również na tym, by inwestycja była oparta na nowoczesnych rozwiązaniach budowlano-architektonicznych, zgodnych z ideą eco-thinking, co przełoży się m.in. na optymalizację kosztów jej utrzymania i jej “symbiozę” z otoczeniem - mówi Adam Michańków, twórca konceptu Zakolovers realizującego inwestycję Cyrhla Villas.