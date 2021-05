W Żelistrzewie powstanie ekologiczny dworzec

PKP S.A. rozpoczynają budowę kolejnego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Nowy, ekologiczny budynek powstanie w Żelistrzewie. Zadanie prowadzone w ramach Programu Inwestycji Dworcowych będzie dofinansowane ze środków unijnych.

Dworzec w Żelistrzewie będzie tzw. dworcem systemowym, realizowanym według autorskiej koncepcji PKP S.A. w trybie projektuj i buduj. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie nowoczesny, parterowy obiekt dostosowany wielkością do obecnego zapotrzebowania podróżnych. Pasażerowie będą mogli skorzystać z zewnętrznej, osłoniętej wiaty, w której znajdą się miejsca do oczekiwania na pociąg. O przyjazdach i odjazdach składów informować będą elektroniczne tablice. W budynku pojawi się również toaleta.

Nowy budynek będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Znikną dotychczasowe bariery architektoniczne. Na dworcu zaplanowano ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących, na zewnątrz pojawią się też mapy dotykowe. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowana będzie również toaleta.

Na nowo zagospodarowane zostanie również otoczenie budynku. Przy dworcu pojawi się niewielki parking dla samochodów osobowych, na którym znajdą się także miejsca wydzielone dla podróżnych z niepełnosprawnościami. Pod zadaszeniem zamontowane będą stojaki rowerowe na 12 jednośladów oraz słupek ze stacją naprawczą. Pojawią się także elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze, a część terenu przeznaczona zostanie pod zieleń.

– Początek prac budowlanych pod przyszły dworzec w Żelistrzewie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej niewielkiej miejscowości w województwie pomorskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do tej nadmorskiej miejscowości. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Przyszły dworzec w Żelistrzewie będzie nowoczesnym, ekologicznym i komfortowym budynkiem, dostosowanym do obecnych potrzeb pasażerów. Mam nadzieję, że już niebawem wszystkie te zalety docenią nie tylko podróżni, ale również mieszkańcy miejscowości. W ramach tego samego projektu inwestycyjnego dworce systemowe powstaną również w Juracie i Chałupach – mówi Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych.

– Członkostwo Polski w Unii Europejskiej dało nam szansę na szybszy rozwój kolei. Dzięki środkom krajowym i Funduszom Europejskim polska kolej zyskuje nowy wizerunek. Żelistrzewo to kolejna miejscowość, w której powstanie nowoczesny dworzec dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Dworzec w Żelistrzewie to pierwszy obiekt ujęty w szerszym projekcie modernizacji i budowy dworców na linii kolejowej nr 213, na którym rozpoczynają się prace budowlane. Łącznie przy trasie z Gdyni do Helu inwestycje zostaną zrealizowane na jedenastu dworcach. Na ośmiu stacjach budynki zostaną poddane gruntownej przebudowie, a w trzech lokalizacjach powstaną zupełnie nowe, Innowacyjne Dworce Systemowe – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A. – W sumie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 zmodernizowanych i wybudowanych od nowa zostanie niemal 200 dworców kolejowych – dodaje.

Inwestycja prowadzona jest w formule projektuj i buduj. Za jej realizację odpowiada konsorcjum firm Heli Factor Sp. z o.o. i MERX Sp. z o.o. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełom 2021 i 2022 roku. Ich koszt wyniesie 3,3 mln zł brutto. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.