W żoliborskim parku stanęły hotele dla owadów

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy w żoliborskim parku Kępa Potocka umieścił hotele dla owadów. To część projektu z budżetu obywatelskiego.

Nowe hotele dla owadów znajdują się na terenie Pasieki Pszczół Miejskich w parku Kępa Potocka i są zlokalizowane w pobliżu kwitnących krzewów i drzew. Ze względu na komfort zarówno mieszkańców, jak i zwierząt – są umieszczone w oddaleniu od popularnych ścieżek.

Schronienia dla zapylaczy są wykonane ze sklejki wodoodpornej i drewna sosnowego z pokryciem z tworzywa i faszyny drewnianej. Ich wypełnienie to trzcina, cegły, pustaki z gazobetonu, klocki i skałki brzozowe, siatka metalowa.

Mogą być zamieszkiwane przez samotnie żyjące pszczoły różnych gatunków, murarki, miesierki, i inne błonkoskrzydłe, np. muchówki. Ale do takich hoteli wchodzą też chrząszcze i pająki. Owady gniazdujące w schronieniach przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej, są pokarmem dla ptaków.