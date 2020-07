Wakacje pod palmami. Otwarcie Suntago Village w największym parku wodnym Europy

Suntago Village to kompleks 92 bungalowów, który jest częścią projektu Park of Poland znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. Projektantem Suntago Village jest warszawska pracownia Tremend. Suntago Village otworzy się dla pierwszych gości już 21 lipca 2020 roku.

Suntago Village to wraz z parkiem wodnym Suntago Wodny Świat pierwszy etap kompleksu Park of Poland. W każdym z 92 bungalowów Suntago Village na powierzchni 37 mkw. znajduje się sypialnia z dwoma pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem oraz salon z rozkładaną dwuosobową sofą, co zapewni komfortowy pobyt czterem osobom. Ponadto salon połączony jest z pełni wyposażonym aneksem kuchennym, który pozwala na samodzielne przygotowanie posiłków. W każdym domku znajduje się 49 calowy telewizor, a na terenie całego kompleksu dostępne jest darmowe WiFi . Dla gości z niepełnosprawnością czekają 3 bungalowy z wyposażeniem umożliwiającym bezpieczny i komfortowy pobyt w pojedynkę lub w gronie rodziny i przyjaciół.

Sercem Suntago Village jest Sun HUB mieszczący recepcję główną, mini delikatesy, snack bar z autorskimi kanapkami podawanymi na zimno i ciepło, kawą i herbatą. Zespół bungalowów Suntago Village oddalony jest od parku wodnego o kilkaset metrów.

Już od pierwszego dnia otwarcia do dyspozycji gości zostanie oddany również bezpłatny, elektryczny ECO Shuttle Bus, którym będzie można dostać się do Suntago.

W dalszym ciągu trwają prace nad strefą zewnętrzną Suntago Village, gdzie docelowo powstanie plac zabaw dla dzieci, strefa grillowa dla rodzin i grup oraz plac umożliwiający grę w siatkówkę, badmintona czy bule.