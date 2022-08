Wakacje w Krakowie: 10 hoteli, w których odpoczniesz wśród dobrego designu

Kraków to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych turystycznych destynacji w Polsce. Urokliwe miasto z zakątkami pełnymi historii przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Wskazujemy 10 wybranych hoteli, które wniosą dodatkową jakość do wakacyjnego pobytu w Krakowie.

Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton

W lipcu br. odbyło się otwarcie Hotelu Saskiego Kraków, Curio Collection by Hilton. Był to debiut Curio Collection by Hilton w Polsce. Przy projektowaniu wnętrz hotelu czerpano z jego muzycznych i kulturowych tradycji.

Położony w samym sercu Starego Miasta w Krakowie 117-pokojowy hotel został zaaranżowany we współpracy m.in. z Ryszardem Horowitzem. Korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin i innych.

Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton, fot. AKLM Agencja Kreatywna Lemoniada

Sala Saska, zabytkowa sala balowa z ręcznie odrestaurowanymi freskami, w której występowali legendarni kompozytorzy Franciszek Liszt, Johannes Brahms i Ignacy Paderewski, została ponownie otwarta. Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen, spa i centrum fitness, a także centrum biznesowe.

To wyjątkowe dla Krakowa miejsce, które za sprawą swoich bogatych tradycji kulturalnych zdecydowanie wyróżnia się na tle infrastruktury noclegowej w Polsce.

H15 Luxury Palace w Krakowie

Zarządzany przez grupę Dobry Hotel krakowski obiekt H15 Luxury Palace to jedyny polski hotel, który znalazł się w rankignu 101 najlepszych hoteli na świecie Fodor’s Finest Hotels 2022, przygotowanego przez jednego z największych wydawców informacji turystycznych i podróżniczych. Pięciogwiazdkowy obiekt został wymieniony wśród 15 najbardziej wartych polecenia obiektów wypoczynkowych w Europie.

H15 Luxury Palace w Krakowie, fot. Piotr Gęsicki

Decydując się na wypoczynek w H15 Luxury Palace możemy spodziewać się prawdziwie królewskiego pobytu - hotel powstał w miejscu, gdzie znajdował sie wcześniej szlachecki pałac rodziny Lubomirskich. Historyczne wnętrza zostały odrestaurowane z zachowaniem ich uroku i wzbogacone o nowoczesne, minimalistyczne akcenty, co tworzy niepowtarzalny klimat i daje komfort gościom krakowskiego przybytku.

Balthazar Design Hotel

Balthazar Design Hotel to butikowe wnętrza w samym sercu Krakowa. Hotel stworzyła Main Square Hospitality Group, która z powodzeniem prowadzi w Krakowie 11 prestiżowych wielokrotnie nagradzanych restauracji (wyróżnionych m.in. przez przewodniki Michelin, Gault & Millau).

Hotel zlokalizowany jest urokliwiej zabytkowej kamienicy przy ul. Grodzkiej i sąsiaduje z Kościołem Św. Marcina. We wnętrzach panuje eklektyczna elegancja, za której projektem stoją Justyna Jabłońska i Wojciech Niewiński z pracowni ORB STUDIO.

Balthazar Design Hotel, fot. mat. Main Square Hospitality Group (MSHG)

Do dyspozycji gości jest 25 kameralnym pokoi, z których każdy został wykonany w unikatowym dla niego stylu, z malowniczymi widokami, w tym na Trakt Królewski i Wawel. Wnętrza zachwycają żywymi kolorami, dopracowanymi detalami i estetyka art deco. Odnajdziemy w nich malarstwo Jacka Pałuchy oraz malowidła ścienne Doroty Zemły.

AC Hotel by Marriott Kraków

Otwarty rok temu hotel AC Hotel by Marriott Krakow zlokalizowany jest przy Krakowskich Błoniach.

Wnętrza AC Hotel by Marriott Kraków to kwintesencja klasycznego amerykańskiego stylu. Jak mówią architekci pracowni Tremend - „ Ideą projektu była ponadczasowość i prostota”. Architekci postawili na naturalne kolory ziemi, brązy, beże, przeplatane delikatnymi złotymi akcentami, zestawiając je ze szlachetnymi szarościami i drewnem.

Hotel w kolorach ziemi, miał być ukłonem w stronę natury, która otacza go z wszech stron. Zieleń "zaproszono" również do wnętrz w postaci roślin doniczkowych, jak i zielonych ścian oraz drzewek oliwnych.

AC Hotel by Marriott Kraków, fot. mat. pras. Tremend

Hotel ma charakterystyczną, dynamiczną bryłę z przestrzenną, antracytową elewacją. Za projekt budynku odpowiada B2 Studio.

Mercure Kraków Fabryczna City

W listopadzie ubiegłego roku drzwi dla pierwszych gości otworzył hotel Mercure Kraków Fabryczna City. Obiekt jest częścią powstającej usługowej i konferencyjnej inwestycji Fabryczna City. Otwarcie całego kompleksu z centrum konferencyjnym i muzeum jest zaplanowane na wiosnę 2022 roku.

195-pokojowy hotel nawiązuje designem do swojej wyjątkowej lokalizacji na zrewitalizowanym terenie po dawnej Fabryce Wódek POLMOS. Działając pod marką Mercure, obiekt oddaje lokalny klimat tętniącego życiem industrialnego Krakowa.

Mercure Kraków Fabryczna City, fot. mat. pras. Accor

– Każdy hotel Mercure różni się motywem przewodnim, designem, ale łączy je inspiracja lokalną kulturą. Mercure Kraków Fabryczna City jest drugim hotelem tej marki w Krakowie, a po ukończeniu części konferencyjnej, będzie też największym kompleksem konferencyjno-kongresowym w ofercie sieci Accor w stolicy Małopolski. To wyjątkowa inwestycja, dzięki której goście będą mogli doświadczyć Krakowa od zupełnie nowej strony – podkreśla Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju sieci Accor.

ibis Styles Kraków Centrum

Podobnie jak każdy hotel marki ibis Styles, hotel charakteryzuje się unikalnym motywem przewodnim, który jest obecny na każdym etapie pobytu. Dzięki temu zaprasza gości do odkrycia wyjątkowego świata i historii gwarantującej niezapomniane wrażenia.

Inspiracją do przygotowania motywu przewodniego ibis Styles Kraków Centrum była bogata historia Krakowa, okolic i nie tylko, a także rozwój miejscowej kultury, tradycji i sztuki. Tym samym obiekt jest wyjątkowym miejscem dla pasjonatów designu i architektury. Za design obiektu odpowiada Pracownia Architektoniczna Hanna Pietras.

ibis Styles Kraków Centrum, fot. mat. pras. Accor

Kolaż złożony z artykułów codziennego użytku z poprzednich epok zachęca do refleksji nad przeszłością w zabawny i angażujący sposób. Z kolei cytaty uznanych poetów związanych z Krakowem, Wisławy Szymborskiej czy Czesława Miłosza, inspirują do spojrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy. Dodatkowo, napisy rozmieszczone na podłodze nie tylko pozwalają odnaleźć się w hotelowej przestrzeni, ale zawierają dodatkowe informacje czy wskazówki, które rozjaśnią każdy dzień. Zaszyfrowane w alfabecie Morse’a przekazy ukryte są niemal na każdym kroku w hotelu. Nieodłącznymi elementami spajającymi cały design są ślady człowieka w postaci odcisków dłoni, odwzorowania linii papilarnych na hotelowych wykładzinach czy ludzkiego pisma.

The Bridge Suites

Kameralna dzielnica Krakowa, Podgórze, jest miejscem, w którym powstał butikowy aparthotel The Bridge Suites. Ten butikowy obiekt wziął nazwę od niezwykłego sąsiedztwa – najstarszego w Krakowie wciąż istniejącego mostu, wraz z malowniczym zakolem Wisły dobrze widocznego z okien. Przeprawa nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, choć przez krakowian często nazywana jest Żółwim Mostem – od miękko wyprofilowanego łuku stalowej konstrukcji. Jej kształt czy charakter, budzący dziś skojarzenia ze stylem industrialnym, podsunął loftowe inspiracje projektantom The Bridge Suites. Projekt wnętrz stworzyła pracownia ID Design.

Eklektyczne wnętrza obiektu łączą więc w sobie najnowszy design oraz nawiązania do przemysłowej przeszłości Podgórza i jego dawnych pracowitych mieszkańców. Tworzywem dla architektów oraz dekoratorów stały się historyczne fotografie.

The Bridge Suites, fot. Pan Pstryk

The Bridge Suites urzeka niecodzienną atmosferą. Z pozoru dobrze znany repertuar motywów stylu loftowego – z wyeksponowanym wątkiem ceglanym, surowymi odlewami betonowymi, drewnem w jego najbardziej naturalnej odsłonie czy minimalistycznymi elementami z lakierowanej na czarno stali oraz szkła – tu został wykorzystany do stworzenia wnętrz niebanalnych, intrygujących i bezpretensjonalnie luksusowych.

Hotel Warszauer

Przy ul. Warszauera na krakowskim Kazimierzu powstał butikowy Hotel Warszauer. Jego właścicielką jest Marta Gajewska-Sąsiadek, która sama podjęła się zaprojektowania wnętrz obiektu. Kilka lat temu wykreowała markę biżuterii LAU jewellery.

Każdy przedmiot w Hotelu Warszauer został starannie wyselekcjonowany. We wnętrzach znajdziemy meble od światowej sławy projektantów. Pojawiają się tu takie nazwiska i marki, jak Marcel Breuer, Gubi, Norr 11, & tradition czy Cassina. Przestrzeń hotelu wypełnia również sztuka. Znajdziemy tu m.in. ręcznie robioną ceramikę KLO, rzeźby Jana Krzysztofa czy obrazy młodego artysty Tomasza Opalińskiego.

Hotel Warszauer, fot. Oni Studio

Hotel Warszauer oferuje 10 pokoi, z czego 4 to apartamenty dwupokojowe. Do dyspozycji gości jest również Śniadaniarnia, w której można zjeść posiłek przy tzw. common table. Bryła obiektu to plomba architektoniczna, która znajduje się między 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa. Kubaturę budynku oraz elewację z corianu zaprojektowało biuro architektoniczne Indo z Krakowa.

Hotel funkcjonuje od wiosny 2022 r.

H15 Hotel Francuski

H15 Hotel Francuski to jeden z najbardziej wyjątkowych obiektów należących do Grupy Dobry Hotel, ponieważ początek jego działalności sięga 1912 roku, kiedy to wówczas pełnił rolę najnowocześniejszego i zarazem najbardziej prestiżowego hotelu w całym Krakowie. W roku 1919 w murach obiektu narodził się Polski Komitet Olimpijski, którego historię dzisiaj można podziwiać w znajdującej się w hotelu Sali Olimpijskiej.

H15 Hotel Francuski, fot. mat. pras. Dobry Hotel

– Hotel Francuski to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych budynków w stolicy Małopolski. W 1912 roku, kiedy to rozpoczął swoją działalność, bardzo szybko zyskał renomę najekskluzywniejszego hotelu w mieście. W ostatnim czasie jego wnętrza zostały poddane dokładnemu liftingowi. Dzięki zastosowaniu współczesnych rozwiązań aranżacyjnych z jednoczesnym zachowaniem aspektów historycznych, H15 Hotel Francuski posiada niepowtarzalny klimat – mówi Marcin Mazur, dyrektor hotelu.

Mercure Kraków Stare Miasto

Mercure Kraków Stare Miasto to nowoczesny hotel usytuowany w samym sercu stolicy małopolski, którego wnętrza oddają duszę krakowskiego klimatu i dobrego stylu. Przykładem tego są m.in. fotele przypominające królewski tron, złote lampy nawiązujące designem do królewskich koron, dywany niczym arrasy, a także posadzka w lobby wykonana na wzór tej znajdującej się na Wawelu.

W recepcji wita gości multimedialny portret Barbary Radziwiłłówny, który co kilkanaście minut ożywa, zabierając ich na wędrówkę po Krakowie. Atrakcją jest też Brand Wall marki Mercure, czyli czterometrowa ściana z wydrukowanymi w technologii 3D kopiami Głów Wawelskich. Wnętrza hotelu zachwycają unikatowym wystrojem i historią, którą można odnaleźć na każdym kroku.