Walentynki w wielkim mieście. 5 hoteli w Krakowie i Warszawie idealnych dla dwojga

14 lutego to idealna okazja do posmakowania luksusu we dwoje. Z tej okazji przedstawiamy zestawienie 5 nowych ekskluzywnych hoteli w Warszawie i Krakowie, w których można się zrelaksować wśród wspaniałych dzieł sztuki i najlepszego designu.

Hotel Verte Marriott Autograph Collection w Warszawie

W samych sercu Warszawy, na Starówce, zlokalizowane są dwa sąsiadujące ze sobą pałace – Szaniawskich oraz Branickich. Oba powstały na początku XVIII w. Od tego czasu budynki wielokrotnie zmieniały swych właścicieli, przechodziły gruntowne przebudowy i zmieniały swe przeznaczenie. Ich burzliwy los przerwała II Wojna Światowa, w trakcie której całe miasto zostało doszczętnie zniszczone. Powstająca z gruzów stolica została odbudowana w latach 50. XX w., a wraz z nią historyczne pałace, przez wieki tworzące tę naturalną tkankę miejską. Aby jak najlepiej je odwzorować, architekci inspirację czerpali z dzieł Bernardo Bellotto, XVIII-wiecznego portrecisty Warszawy, powszechnie znanego jako Canaletto. To dzięki niemu dziś możemy podziwiać Starówkę, która architekturą nawiązuje do tych minionych czasów.

Po trwającej 8 lat rewitalizacji pałace Szaniawskich i Branickich w 2022 r. ponownie zostały otwarte dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych gości. Firma Budizol, będąca generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizowała ją według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio. W wyniku modernizacji wnętrza pozbawiono surowego charakteru, nadając im przy tym niecodzienny sznyt. Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem. Świeże spojrzenie architektów oraz szacunek do historii miejsca, pozwoliły stworzyć wyjątkową przestrzeń na mapie stolicy – pełną ciepłej i swobodnej atmosfery, w której każdy będzie czuł się komfortowo.

Po trwającej 8 lat rewitalizacji pałace Szaniawskich i Branickich w 2022 r. ponownie zostały otwarte dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych gości, fot. mat. pras.

Każdy z 94 pokoi hotelowych charakteryzuje odmienny wystrój wnętrza, jednak wszystkie łączy niecodzienny design, dobry smak i zastosowane w przestrzeniach najwyższej jakości materiały – naturalne drewno, chłodny kamień oraz tkaniny o grubym splocie. Historia w tle? Obecna, ale podobnie jak twórczość Canaletto, który interpretował i upiększał widoki portretowanych miast – z delikatnym przymrużeniem oka. To idealne miejsce zarówno na biznesowy przyjazd do Warszawy, krótki city break, jak i weekend tylko we dwoje.

Forest Hotel w Krakowie

Projekt Kolegium Polonijnego w Krakowie autorstwa Tomasza Mańkowskiego i Dariusza Kozłowskiego zaczął powstawać już w 1973 roku. Trzy lata później, w 1976 roku, rozpoczęto budowę obiektu utrzymanego w stylistyce modnego wówczas brutalizmu. Budowę gmachu ukończono w 1991 roku. Przez lata w obiekcie mieścił się Hotel Wolski należący do grupy ZR Hotele. W lutym 2022 r. obiekt zmienił tożsamość swojej marki i przeobraził się w Forest Hotel.

Forest Hotel dysponuje 80 komfortowymi pokojami typu Superior oraz 3 pokojami typu studio, z czego obecnie 55 przeszło gruntowną modernizację. Ponadto w hotelu znajduję się nowo otwarta strefa wellness z widokiem na las, w której zrelaksować można się w saunie suchej bądź infrared lub też zażyć potężnej dawki jodu w tężni solnej.

Forest Hotel dysponuje 80 komfortowymi pokojami typu Superior oraz 3 pokojami typu studio, z czego obecnie 55 przeszło gruntowną modernizację, fot. mat. pras.

- Forest Hotel to nie jedynie miejsce, w którym się nocuje, to lokalizacja wprost wymarzona na chwilę relaksu dla odzyskania wewnętrznej harmonii. Strategiczne położenie na Wzgórzu Zamkowym wśród drzew w sercu Lasu Wolskiego jest ogromnym plusem. Jednocześnie obiekt zlokalizowany jest jedynie 5 km od ścisłego centrum miasta, dzięki czemu do najciekawszych atrakcji Krakowa mamy zaledwie 10 min jazdy samochodem. Na Wzgórzu Zamkowym, tylko 150 m od naszego hotelu znajdują się historyczne obiekty, w tym Zamek w Przegorzałach oraz zabytkowa Baszta, które razem z Forest Hotel tworzą swoisty kompleks. Dodatkowym atutem jest niesamowita architektura. Modernistyczna bryła, utrzymana w stylu brutalistycznym, w otoczeniu lasu. Mocny wizerunek łagodzą jednak kojące odgłosy natury: codzienny koncert ptaków słyszalny z balkonu - mówi Rafał Rosiejak, dyrektor generalny ZR Hotele.

Hotel Ferreus w Krakowie

Pięciogwiazdkowy hotel Ferreus położony jest w historycznym centrum Krakowa w bezpośrednim sąsiedztwie Plant. Nowa funkcja została umieszczona w miejscu dawnej kamienicy, z której pozostawiono jedynie frontową fasadę i część tylnej oficyny. Autorem projektu całego budynku jest krakowskie biuro A.B.P. Autorskie Biuro Projektowe S.C.

W czterokondygnacyjnym budynku znajduje się 70 pokoi, sale konferencyjne, restauracja, basen, SPA oraz podziemny parking. Wewnętrzne podwórko, na którym zlokalizowano główną salę restauracji przekryte zostało szklanym dachem.

Zadaniem MWM było stworzenie wnętrz zapewniających wyjątkowe doznania szczególnie wymagającej grupie klientów. Projekt odchodzi od oszczędnej, modernistycznej estetyki charakterystycznej dla współczesnych wnętrz i jest ukłonem w stronę bogatej, mieszczańskiej tradycji XIX wieku.

Pięciogwiazdkowy hotel Ferreus położony jest w historycznym centrum Krakowa w bezpośrednim sąsiedztwie Plant, fot. mat. pras.

W wyniku ścisłej współpracy z konsultantami z IRH powstało rozwiązanie łączące współczesne trendy, krakowską tradycję i styl Art déco. Wnętrza pomimo wspólnej stylistyki, zachowują wybitnie indywidualny charakter, są nasycone detalem i niestandardowymi, rzemieślniczymi rozwiązaniami.

Hotel Warszauer w Krakowie

Na krakowskim Kazimierzu, tuż obok cmentarza Remuh, Placu Nowego i Starej Synagogi, między dwoma budynkami - 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa - od wiosny 2022 r. funkcjonuje butikowy Hotel Warszauer. Wyjątkowość tego obiektu to wynikowa kameralnej bryły, wysublimowanego designu, pasji do podróży właścicielki - Marty Gajewskiej-Sąsiadek oraz domowej atmosfery, na której tak zależało twórczyni hotelu.

Kubaturę budynku oraz elewację z corianu zaprojektowało biuro architektoniczne Indo z Krakowa. Hotel Warszauer to pięciokondygnacyjna bryła z dodatkowym poddaszem użytkowym. Swoim kształtem i wysokością obiekt wpisuje się w charakter zwartej zabudowy otoczenia - stanowi plombę architektoniczną wpisaną między zróżnicowane pod względem wysokości i funkcji historyczne budynki. Zastosowane rozwiązania architektoniczne i materiały budowlane sprawiają, że bryła nie krzyczy wizualnie, przy jednoczesnym zachowaniu swojego eleganckiego charakteru.

Na krakowskim Kazimierzu, tuż obok cmentarza Remuh, Placu Nowego i Starej Synagogi, między dwoma budynkami - 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa - od wiosny 2022 r. funkcjonuje butikowy Hotel Warszauer, fot. Oni Studio

O ile bryłę zaprojektowało znane krakowskie biuro architektoniczne, o tyle za aranżację wnętrz odpowiada... sama właścicielka.

Każdy przedmiot w Hotelu Warszauer został starannie wyselekcjonowany. We wnętrzach znajdziemy meble od światowej sławy projektantów. Pojawiają się tu takie nazwiska i marki, jak Marcel Breuer, Gubi, Norr 11, & tradition czy Cassina. Przestrzeń hotelu wypełnia również sztuka. Znajdziemy tu m.in. ręcznie robioną ceramikę KLO, rzeźby Jana Krzysztofa czy obrazy młodego artysty Tomasza Opalińskiego.

Hotel Saski Curio Collection by Hilton w Krakowie

Hotel Saski powstał w XIX w., w centrum Krakowa, z połączenia trzech kamienic przy ul. Sławkowskiej z oberżą „Pod Królem Węgierskim”. Przez wiele dekad należał on do najnowocześniejszych hoteli w Europie, w którym chętnie gościli i koncertowali w Sali Redutowej najwybitniejsi muzycy epoki: Franz Liszt, Johannes Brahms, Ignacy Paderewski, Henryk Wieniawski czy Artur Rubinstein. W XX wieku funkcjonował tam również klub jazzowy i właśnie „rozmuzykowanie” tego miejsca zainspirowało db Group do wyboru motywu przewodniego projektu.

Po trwającym cztery lata remoncie konserwatorskim obiekt udało się przywrócić do lat świetności i wyeksponować bogatą, 200-letnią historię. Pod koniec lipca 2022 roku hotel ponownie rozpoczął działalność, dołączając do globalnej marki Hiltona.

- Inwestorowi zależało na oparciu estetyki wnętrza o wyrazisty, spójny motyw. Uznaliśmy, że najlepszy będzie ten muzyczny, który symbolicznie połączy historię z dniem dzisiejszym – komentuje Małgorzata Jezierska.

I rzeczywiście, wchodząc do hotelu obcujemy z rozmaitymi elementami nawiązującymi do tego wątku. Kształty mebli, foto-kompozycje Ryszarda Horowitza przedstawiające słynnych muzyków, wzory kamiennych posadzek części wspólnych i wiele innych detali.

Hotel Saski powstał w XIX w., w centrum Krakowa, z połączenia trzech kamienic przy ul. Sławkowskiej z oberżą „Pod Królem Węgierskim”, fot. mat. pras.

Korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin i innych. Sala Saska, zabytkowa sala balowa z ręcznie odrestaurowanymi freskami, w której występowali legendarni kompozytorzy Franciszek Liszt, Johannes Brahms i Ignacy Paderewski, została ponownie otwarta. Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen, spa i centrum fitness, a także centrum biznesowe.