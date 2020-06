Walka ze zmianami klimatu. Jak mycie warzyw może pomóc w oszczędzaniu wody, a dbanie o ogród pszczołom?

Organizatorzy konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni” pokazują jak z pozoru niewiele znaczące czynności mogą wspomóc walkę ze skutkami zmian klimatycznych. 12 oraz 22 czerwca inicjują ekologiczne akcje, do udziału w których zachęcają wszystkich warszawiaków.

Jeden z najważniejszych zasobów na Ziemi – woda – od dawna się kurczy. Z roku na rok jest jej coraz mniej. W Polsce mamy najniższy zasób wód w całej Unii Europejskiej, a ilość przypadającej wody na obywatela jest trzykrotnie niższa niż norma. Mimo niedawnych opadów, które poprawiły warunki wilgotnościowe, to nadal w Polsce mamy suszę – żeby nadrobić deficyt wody deszcz musiałby padać nieprzerwanie przez kilka następnych tygodni. Organizatorzy 37. Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” chcą zachęcić całą stolicę do oszczędzania wody! Niezależnie od opadów każdy może pomóc roślinom w swoim otoczeniu. I na dodatek nie wymaga to żadnego wysiłku.

Co należy zrobić?

1) Nie marnuj wody!

2) Zachowuj wodę (bez detergentów) z mycia warzyw/owoców/rąk.

3) Zaoszczędzoną wodę przelej do butelki i wyrzucając śmieci podlej okoliczne drzewko/krzew czy trawnik.

4) Zachęć sąsiadów/przyjaciół/rodzinę do tego samego! Małe zmiany mają wielki wpływ na środowisko!

5) Wejdź na profil na Facebooku @Warszawawkwiatach i pod dedykowanym postem oznacz znajomych, których chcesz zachęcić do podjęcia wyzwania oszczędzania wody.

22 czerwca ruszy druga akcja: #warszawawkwiatachdlapszczół. Ponad 300 tysięcy gatunków roślin na świecie jest zapylanych m.in. przez pszczoły. Bez pracy tych owadów nie moglibyśmy wyprodukować nawet 90 procent produktów żywnościowych. Niestety aż 222 z około 470 gatunków pszczół żyjących w Polsce jest zagrożonych wyginięciem. Brakuje im pożywienia, przez co zmniejsza się liczebność populacji. Na szczęście każdy z nas może przyczynić się do poprawienia ekosystemu zwiększając tym samym ich szansę na przetrwanie. Wystarczy posadzić kwitnące rośliny – im więcej różnorodnych kwiatów miododajnych takich jak: wrzosy, lawenda, dalia, nachyłek, słonecznik, kocimiętka, jeżówka czy zioła, tym więcej pożywienia mają pszczoły. Dzięki temu nie tylko ukwiecamy swoje okno, balkon czy ogród, ale pomagamy przetrwać zagrożonemu gatunkowi.

Posadź miododajne kwiaty

Wrzuć zdjęcie z hashtagiem #warszawawkwiatachdlapszczół

Podaj info o akcji dalej!